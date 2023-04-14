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Куриные яйца в «утином пруду» озадачили псковичей

Куриные яйца в «утином пруду» озадачили псковичей. Дискуссия развернулась под фотографией, опубликованной в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «Инцидент Псков» / «ВКонтакте»

«Кто-нибудь знает, что в утином парке делают яйца под водой?» - спросил подписчик группы, опубликовав фото.

В комментариях псковичи предложили несколько версий, наиболее популярная из которых связана с пасхальной традицией.

«После Пасхи старые яйца, которые год под образами отлежали, в речку кидают. Традиция такая, бабушка еще говорила», - рассказал мужчина.

По традиции, одно крашеное яйцо оставляют до следующей Пасхи, чтобы они хранило дом и его жителей, такое яйцо называется «хранитель дома». Прошлогоднее яйцо обычно бросают в реку, чтобы вода унесла все зло и невзгоды, сообщается в открытых источниках.

Добавим, что это лишь одна из версий, о реальной причине появления куриных яиц в пруду остается только догадываться.