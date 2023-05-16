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«Пастырь»: О чём мы молимся перед экзаменами? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 26 мая.

Совсем недавно в российских школах прозвенел последний звонок. У 11-классников начинается пора сдачи ЕГЭ, да и у студентов экзамены тоже не за горами. Многие помнят, насколько это ответственное и волнительное время. В новом выпуске программы «Пастырь» священник Антоний Афанасьев, настоятель храма Святой великомученицы Варвары в Пскове, расскажет, как РПЦ относится к этому важному этапу.

О чём мы молимся перед экзаменами? Не является ли молитва в данной ситуации признаком слабости? К каким святым надо обращаться перед сдачей экзамена? Как со стороны родителей было бы правильно относиться к своим детям в период экзаменационных испытаний?