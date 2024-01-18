Церковь / Из первых уст

Митрополит Арсений: Любимый Псков навсегда останется в моем сердце

Митрополит Арсений покинул Псковскую область и стал преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: Псковская епархия

«Священный Синод Русской православной церкви назначил меня на ответственное служение викарием Святейшего Патриарха. Усматриваю в этом решении волю Божию. За неполный год, проведенный на Псковщине, я искренне полюбил эту землю и живущих на ней людей. Хочу сердечно поблагодарить всех, с кем пришлось здесь трудиться и общаться. Впереди — новые задачи и новые встречи в Москве. А любимый Псков навсегда останется в моем сердце. Прошу ваших молитв и неустанно благодарю Бога за благодатное время, проведенное на Псковской земле!» - написал митрополит Арсений.

Напомним, главой Псковской митрополии назначен архиепископ Матфей.

Смотрите также Архиепископ Матфей назначен главой Псковской митрополии

Митрополит Арсений возглавлял кафедру в Псковской области менее года, с 11 октября 2023 года, сменив на этом посту митрополита Тихона (Шевкунова).