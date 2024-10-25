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Псков много раз защищал нашу страну от захватчиков — историк Владимир Лавров

Город Псков много раз защищал страну от захватчиков. Об этом доктор исторических наук, профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии Владимир Лавров рассказал на церемонии открытия Рождественских чтений, которая прошла в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 6 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Сначала пройдет региональный этап, потом и всероссийский. Тема важная и актуальная - восемьдесят лет Великой Победы. Это особенно актуально сейчас, потому что сейчас идет война (СВО - ред.), в том числе информационная. Она шла и тогда. Чтения проходят в таком замечательном городе как Псков, который много раз отражал агрессию, защищал нашу страну, восстанавливался. Замечательный город, вчера провели замечательную экскурсию, просто очарован в очередной раз Троицким собором. Здесь замечательный Кремль, крепость», — поделился Владимир Лавров.

Он отметил, что все чаще сталкивается со случаями, когда люди не могут назвать даже дат Великой Октябрьской войны.

«Я работаю много лет и все чаще я сталкиваюсь с тем, что многие не могут назвать даты Великой Отечественной войны, не могут назвать ни одного полководца с Великой Отечественной. Поэтому такие мероприятия очень важны, особенно для молодежи. Я буду сегодня рассказывать о причинах войны, сколько мы потеряли, все это с разных точек зрения. А если представлены разные точки зрения, это уже интересно», — заключил Владимир Лавров.