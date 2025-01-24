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Николай Козловский рассказал о создании центра паломничества на родине Патриарха Тихона

14.02.2025 17:09|ПсковКомментариев: 0

Глава города Великие Луки Николай Козловский в своем еженедельном обращении сообщил о предстоящих мероприятиях, приуроченных к столетию со дня преставления Патриарха Московского и всея Руси Тихона. Этот юбилей имеет особое значение для города, так как святитель родился в деревне Клин Куньинского района, расположенной недалеко от Великих Лук. 

В честь этой знаменательной даты планируется открытие центра паломничества, который станет важным местом для православных христиан и туристов. Николай Козловский отметил, что на днях он вместе с епископом Великолукским и Невельским Сергием посетил это святое место.

Глава Великих Лук напомнил, что Патриарх Тихон, ставший первым патриархом Московским и всея Руси после восстановления патриаршества, прославлен Русской православной церковью за свой подвиг веры в сложные исторические времена. Его детство прошло в погосте Клин, где сохранилась Воскресенская церковь, в которой служил его отец - священник Иоанн Беллавин.

В настоящее время в храме проводятся восстановительные работы, в том числе возводится иконостас по старинным фотографиям. Храм в деревне Клин стал подворьем мужского монастыря, и здесь образовалась небольшая монашеская община.

«По инициативе Епископа Великолукского и Невельского Сергия храм в деревне Клин является подворьем мужского монастыря. В настоящее время в Клину образовалась небольшая монашеская община, налаживается молитвенная жизнь», - подчеркнул Николай Козловский.

Кроме того, глава отметил, что на пожертвования благотворителей планируется строительство Дома-музея семьи Беллавиных, а также благоустройство прилегающей территории. 

«Самое уникальное из этих сооружений – это, конечно, музей, который был расположен в восстановленном доме, где родился и жил с родителями патриарх Тихон. В музее внутреннее убранство воссоздает деревенский быт девятнадцатого века. В нём собраны предметы, имеющие отношение к жизни патриарха и атмосфере его эпохи. Многие вещи пожертвовали прихожане храма и местные жители. К сожалению, не сохранилось экспонатов, связанных непосредственно с патриархом. Люди подарили музею старинные трюмо и кровать, сундук, и некоторые другие уникальные вещи. Также в дар музею передали прялку девятнадцатого века», - рассказал глава.

Николай Козловский также отметил, что создание центра паломничества будет способствовать сохранению исторической памяти, популяризации духовных ценностей и развитию туристического потенциала региона. В августе 2023 года на въезде в Кунью был открыт памятник Святителю Тихону, а также установлен монумент в Великих Луках на площади Вознесения.

В завершение своего обращения глава города выразил благодарность епископу Великолукскому и Невельскому Владыке Сергию за поддержку работы по сохранению памяти святителя и призвал православных верующих и патриотов Родины участвовать в этом благом деле.

«Как сказал президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, Россия никогда не откажется от любви к Родине, веры и традиционных ценностей», - заключил Николай Козловский.

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Козловский Николай Николаевич Глава города Великие Луки
Теги: #великие луки #память
Источник: Псковская Лента Новостей
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