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«Пастырь»: Бог как один из нас… ВИДЕО

18.04.2025 10:35|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 18 апреля.

В преддверии Светлой Пасхи новый выпуск для вас провел священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора. 

Всякий, кто говорит о Боге, подразумевает, что Бог велик. Но наш Бог открыл себя нам не только великим. Мы познали Его как того, кто стал одним из нас, Бога, ставшего человеком по имени Иисус Христос. Это легко произнести, а вот принять его в свой ум очень нелегко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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