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Митрополит Матфей: Наши православные собратья на Западе проходят тяжелые испытания

Тяжелые испытания дают возможность проявить крепость веры православным людям на Западе. Таким мнением поделился митрополит Псковский и Порховский Матфей в эфире программы «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).

«Наши православные собратья в Эстонии находятся на этапе тяжелых испытаний. Месяца два назад я, как наместник Псково-Печерского монастыря, обратился с письмом поддержки к матушке игуменье Пюхтицкого монастыря (Православный женский монастырь, расположенный в деревне Куремяе, Эстония — прим. ред.), - сказал митрополит. - Время исповедничества, и Господь дает возможность проявить крепость веры, укрепляет людей, находящихся там, проходя тяжелые испытания, они становятся сильнее».

Он выразил надежду, что время расставит все на места, и православная церковь на Западе возродится.

«Государственные институты, с помощью которых власти пытаются давить на церковь, при желании могут ее закрыть и лишить регистрации, но проходит время и церковь возрождается. Сейчас мы видим во вселенском православии разделение посредством политического давления США и их сателлитов на Константинопольский патриархат, на грекоговорящие церкви. К сожалению, они добились успехов, мы находимся в разобщении и канонического, литургического общения нет. Мы молимся, чтобы Господь дал сил и укрепил наших собратьев, а дальше политически будет видно, и время все расставит на свои места», - добавил владыка.