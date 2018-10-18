Культура

Музейное богатство: Башни Плоская и Высокая

В 2019 году Псков условно приобретет сразу несколько новых музеев. Сегодня в городе идет масштабная реконструкция главных объектов Псковского музея-заповедника, в ноябре по этой же причине закрываются Картинная галерея, Кузнечный двор и Поганкины палаты. Псковская Лента Новостей продолжает знакомить читателей с новыми музеями, которые появятся в Пскове в преддверии Ганзы.

На этот раз в объективе нашего внимания две башни - Плоская и Высокая. По словам директора Псковского музея-заповедника Сергея Сарченкова, на сегодня работы по камню, которые выполняли порядка 200 человек, практически завершены. Каменщики отдают площадку мастерам по дереву - поморам, как называют их между собой псковские музейщики. Эти архангельские мастера работают в известных на весь мир Витославлицах Новгородской области, в родной Архангельской области. При создании шатров на башни будет использоваться так называемый зимний лес, то есть лес, заготовленный зимой. По словам специалистов, такая древесина очень крепкая, на века.

«Еще в стройотряде мне приходилось его разбирать, то есть разбирать 100-летние здания из такого леса. Сохранность его удивительная, дерево становится как камень», - рассказал Сергей Сарченков. Если шатер на Варлаамовскую башню уже собран и будет просто привезен и установлен, то собирать шатры на башни Плоская и Высокая будут непосредственно на них.

Плоская башня

В основании башни уже усилен, забетонирован фундамент. Первый ярус сделан так, чтобы вода, если зальет башню при наводнении, сразу же уходила.

«В Плоской башне будет отдана дать реставраторам и археологам Пскова, всем, кто занимался исследованием нашего города. Пока, кроме квартиры-музея Спегальского, у нас на эту тему нет ничего. Я обалдел, когда увидел памятник псковскому зодчему в Казанском кремле. Это был для меня шок. А мы тут придумываем, кому поставить памятник… Когда говорят про ЮНЕСКО, я говорю, что мы и так уже в ЮНЕСКО: Казанский кремль, половина Московского кремля, Собор Василия Блаженного - все это построено псковскими мастерами», - подчеркнул директор музея.

Первый ярус башни будет технический. Под экспозиции отдадут третий и четвертый ярусы. Не исключено, что именно в этой башне будут выставлены копии древних орудий, но вопрос пока упирается, естественно, в финансирование. Кроме того, четвертый ярус Плоской башни - это новая смотровая площадка города. Когда башня была восстановлена, вход в нее сразу же был замурован, то есть современники никогда не поднимались наверх и совсем скоро им предстоит сделать это впервые.

Будут предусмотрены два входа в башню - с боевого хода и снизу. Кроме того, наконец-то маршрут по набережным Великой и Псковы, вокруг Плоской башни, замкнется - уже сейчас строители монтируют для этих целей габионы.

Предполагается также, что в конце концов через реку Пскову, примерно от бывшей шпагатной фабрики к другому ее берегу, перекинут анонсируемый губернатором Михаилом Ведерниковым мост. Правда, пока до конца не ясно, сезонный он будет или постоянный, но в любом случае это существенно упростит доступ туристов к памятникам и даже соединит несколько туристических маршрутов.

Высокая башня

Плоская башня - это не единственная новая смотровая площадка, которую обретет город. Самый красивый вид, уверяет Сергей Сарченков, откроется именно с Высокой башни. Как и в случае с ее соседкой, на Высокую башню наши современники еще не поднимались, для туристов она была закрыта.

Экспозиция в башне будет посвящена событиям осады Пскова войсками Стефана Батория и Северной войне.

«Стены очень толстые, пространство башни не такое большое, как может показаться, поэтому здесь будет «копийный» экспозиционный материал», - рассказал директор музея.

Предполагается, что башня будет сезонной. Но как и Власьевская, вероятно, для туристов она будет открыта почти круглый год. Внутри будет предусмотрен небольшой подогрев для сотрудников, охраны и, естественно, экспонатов. Плоская башня также станет условно сезонной.

Турист сможет подняться на Высокeю башню либо снизу, либо с Варлаамовского угла. «Везде с боевых ходов будет вход/выход в башню», - пообещал Сергей Сарченков.

На стену будет предусмотрен также подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже измерено - коляски по пряслам пройдут. Конечно, больше всего они смогут увидеть Варлаамовский угол, поскольку ярусы там не восстанавливаются, а попасть в Плоскую и Высокую башни маломобильные граждане смогут только на один ярус. Но это лучше, чем ничего. Частично люди в инвалидных креслах все же увидят всю эту красоту.

Туристический маршрут пойдет через башню Высокая по пряслам и затем в Варлаамовский угол. При этом могут быть самые разные его вариации, как и в случае с билетами. Музей обещает учесть и интересы туристов, и интересы местных жителей. «Мы лояльны и компромиссны в этом вопросе», - сказал Сергей Константинович, добавив, что билеты обязательно будут и комплексными, для желающих посетить сразу несколько экспозиций.

Музейщики мастерам не нарадуются. Говорят, люди с золотыми руками, отличные специалисты, выполняют все очень качественно, даже с опережением графика, учитывают все пожелания и замечания. «Камень хорошо положен, только бы не испохабили псковичи. Наши, подвыпив, все могут сделать», - волнуется за результат, который уже сейчас не может не впечатлять, директор музея. Предполагается, что завершатся работы накануне Ганзейских дней.

Светлана Аванесова, фото Владимира Забияко