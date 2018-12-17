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Культура

В «Вестях недели» рассказали о разрушающихся памятниках культурного наследия в Псковской области

23.12.2018 15:48|ПсковКомментариев: 26

Проблеме сохранения культурного наследия в Псковской области посвятили шестиминутный блок программы «Вести недели», которая на европейской части России выйдет на телеканале «Россия 1» в 20:00 по московскому времени. Поскольку эфир передачи в других часовых зонах страны уже состоялся, ее запись уже опубликована в сети. Сюжет получил название «Благородное поприще».

Ведущий программы Дмитрий Кисилев начал сюжет с информации о том, что 18 декабря президент России подписал поправки в законодательство, по которым волонтеры смогут участвовать в реставрационных работах памятников истории и культуры. Точнее в отдельных видах работ, не требующих особой квалификации и наличия соответствующей лицензии.

О том, насколько остра тема сохранности древних святынь, ведущий предложил посмотреть на примере Пскова в специальном репортаже, подготовленном журналисткой Аленой Рогозиной.

Первым объектом, о котором рассказала автор сюжета, стал Снетогорский монастырь. «Один из древнейших в Пскове действующих монастырей срочно требует обновления. Ремонт нужен большой, но денег у монастыря нет», - отметила она.

«Последние три года я наблюдаю, как высыпается основание башни и висит практически в воздухе, - рассказала журналистке матушка София, казначей Снетогорского монастыря Рождества Пресвятой богородицы.

Следующим памятником, о котором решила рассказать автор сюжета, стал Троицкий собор, «самый древний христиански храм в России, если верить летописи», как его описала Алена Рогозина. Здесь, по ее словам, стоит один из самых больших в мире иконостасов - семиярусный высотой почти в 9-этажный дом. Беда лишь в том, что он разрушается.

Главный храм Пскова строился как холодный – для летних служб. Недавно здесь провели отопление. Отопительная труба прошла прямо по телу иконостаса, что приводит к его перегреванию. В результате древняя конструкция сохнет, трещит и осыпается.

Журналистка обратила внимание, что утраты заметнее всего при ближайшем рассмотрении – иконы потрескались, щели такие, что можно пальцы просунуть, все в саже, лики святых не разглядеть, барочная резьба осыпается, дерево все прогнило и держится «на честном слове». В видеоролике показали также дыры в стенах и в полу храма. Даже в усыпальницах образовались трещины, так что можно просунуть руку и дотронуться до гроба.

«И музейщики, и священнослужители ищут средства на реставрацию больше семи лет, но не могут найти», - констатировала Алена Рогозина.

Следующим она показала в сюжете Спасо-Преображенский Собор Мирожского монастыря – как пример, «как нужно стоять за памятники». Здесь обычные люди помогали бороться с половодьем и его последствия.

Удостоился упоминания и Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, как один из самых крупных мужских монастырей России. Автор сюжета сделала акцент на состоянии некрополя, открытого людям более шести веков назад и страдающего ныне от повышенной влажности.

«Спертый воздух, черная плесень, солевые разводы на стенах – так выглядят легендарные пещеры сегодня. Но самое страшное, что стены – осыпаются. Причина скрыта в холмах – когда-то укрепленные вековыми дубами, они ныне расчищены под английские газоны. В результате склоны ползут, а вода скапливается под землей и грозит разрушить уникальный памятник», - поведала журналистка.

Неприятно впечатлил Алену Рогозину и храм Одигитрии в Пскове. «Чтобы зажечь здесь свечи, нужно тепло одеться, беречь голову и дважды споткнуться о вздутые доски пола», - описала она свой визит и отметил, что, кроме самого храма, капитального ремонта требуют все стены и здания подворья.

 

 

«Псковских историков и реставраторов греет надежда. Псков до 18 века был одним из крупнейших городов России и Европы, важнейшим торговым и оборонительным центром страны на самом рубеже западных границ. Его возрождение станет уникальным событием связи времен поколений и судеб страны», - такими словами автор сюжета завершила свой ролик.

Видео: группа «Жесть по-псковски»

Источник: Псковская Лента Новостей
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