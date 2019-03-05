Культура

Кружку купца Сергея Поганкина обнаружили археологи в Пскове

Мозаичную кружку из венецианского стекла, частично покрытую позолотой, обнаружили в раскопе у Псковского музея-заповедника, где сейчас ведутся археологические работы. Об этом сообщает ГТРК «Псков» со ссылкой на директора Псковского археологического центра Марину Николаеву. Отмечается, что это крайне ценная находка.

Удалось установить, что кружка принадлежала богатейшему семейству города, а, возможно, даже самому купцу Поганкину. Сейчас с предметом старины работают реставраторы, а затем кружку представят в экспозиции археологического центра.