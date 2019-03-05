Культура

Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» пройдет в деревне Самолва с 19 по 21 апреля

Военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» пройдет в деревне Самолва Гдовского района с 19 по 21 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, зрителей ждут на фестивале 20 числа. Тематика фестиваля – Русь, Европа – 13 век. Лагерь реконструкторов будет располагаться на старом месте – поляна рядом с Чудским озером недалеко от деревни Самолва.

Программа фестиваля

19 апреля, пятница

Заезд и размещение групп военно-исторической реконструкции после 16.00

Пеший турнир (при наличии желающих), турнир лучников, маневры.

19.00 - Ужин

21.00 - Совет командиров.

20 апреля, суббота

9.00 - 10.30 Завтрак

11.00 – Торжественный митинг у церкви Михаила Архангела в д. Кобылье Городище.

11.00 – Репетиция реконструкции сражения с участием кавалерии.

13.00 – Реконструкция сражения. Маневры, финалы пешего турнира, конный турнир.

14.30 - Награждение победителей.

16.00 - Продолжение программы для участников.

19.00 - Ужин.

21 апреля, воскресенье

До обеда. Сбор лагерей, отъезд.

В настоящее время вопрос об автобусах для зрителей из Пскова уточняется, решается и проблема с организацией питания.

Организаторами фестиваля выступают госкомитет Псковской области по культуре, Псковский областной центр народного творчества, общественная организация «Тульский городской молодежный клуб исторической реконструкции и фехтования» и клуб исторической реконструкции и фехтования «Плесков Град».