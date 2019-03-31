Культура

Семь веков Воронича - завтра в музее-заповеднике «Михайловское» будет работать круглый стол памяти Михаила Васильева

Завтра, 4 апреля, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать Х круглый стол «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти замечательного музейщика, историка и краеведа, специалиста по охране памятников Михаила Васильева.

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу заседания, которое обещает быть очень интересным, включены 14 выступлений, подготовленных историками и археологами, краеведами, сотрудниками музеев и библиотек, преподавателями высшей школы из Санкт-Петербурга, Пскова, Пушкинских Гор, Новоржева, Витебска (Республика Беларусь). Многие из запланированных докладов и сообщений посвящены истории и нынешнему состоянию старинного городища Воронич, к 670-летию его первого упоминания в летописи, а также объектов исторического и культурного наследия близ него, например, Воскресенской церкви пригорода Воронича.

Заявлены в программе и выступления, которые введут в научный оборот вновь обнаруженные в архивах сведения о дворянских фамилиях, связанных с территориями в составе современной Псковской области. Планируется, что будут затронуты и отдельные вопросы из новейшей истории края. Полностью программу работы Х круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» можно найти на официальном сайте музея-заповедника «Михайловское».

В музее напомнили, что побывать на заседании круглого стола «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти Михаила Васильева в качестве слушателя (с правом участия в обсуждении услышанного) свободно может любой желающий. Круглый стол будет работать в зале президиума в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Начало заседания в 09.30.