Культура

Создатели «Звездных войн» сделают паузу после девятого эпизода

Фантастическая киновселенная «Звездные войны» сделает перерыв в выходе после премьеры девятого эпизода саги в декабре 2019 года. Об этом в интервью Bloomberg заявил генеральный директор владеющей франшизой «Звездных войн» корпорации Disney Боб Айгер, пишут «Известия».

По мнению Айгера, сейчас фанаты саги перенасыщены брендом «Звездных войн». «Мы еще не анонсировали никаких конкретных планов касательно готовящихся после этого (премьеры девятого эпизода - ред.) фильмов», - отметил глава Disney. Он добавил, что в настоящий момент несколько картин находятся в производстве, но они еще не анонсированы.

Айгер рассказал, что после премьеры финальной части новой трилогии компания планирует сосредоточиться на телевизионных проектах: «Мы сделаем паузу на время, для перезагрузки ..., поскольку сага о Скайуокерах (фамилия одного из главных героев фильмов Энакина Скайуокера - ред.) подходит к концу с выходом девятого фильма. Будут и другие проекты по вселенной «Звездных войн», но после небольшого перерыва».

Ранее, 12 апреля, на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго состоялась официальная премьера тизер-трейлера и названия девятого фильма киносаги «Звездные войны». Картину Star Wars: The Rise of Skywalker представили лично режиссер Джей Джей Абрамс, глава Lucasfilm Кэтлин Кеннеди и актерский состав фильма.