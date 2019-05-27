Культура

«Культурный десант» из Петергофа завтра будет работать в Пушкинском заповеднике

Завтра, 31 мая, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» будет работать «культурный десант» из Санкт-Петербурга, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. В программу культурно-просветительного проекта, подготовленного сотрудниками Централизованной библиотечной системы Петродворцового района северной столицы, включено несколько интересных событий. Первое из них - выставка фотографий Вадима Панова и графических портретов художника Виталия Левченко, которую назвали «Место встречи — библиотека». Ее откроют в малом зале музейного Научно-культурного центра (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1) в 16.00.

Далее жителей и гостей Святогорья приглашают на творческую встречу в современным писателями, активно сотрудничающими с ЦБС. Среди участников встречи, например, будет Павел Алексеев - председатель секции прозы Союза писателей Санкт-Петербурга, составитель и один из авторов и сборника «315», посвященного 315-летию со дня основания «града Петрова». В книгу вошли повести и рассказы двадцати восьми петербургских авторов: документальная, историческая, детективная, фантастическая, реалистическая и даже юмористическая проза. Все эти сочинения объединяет то, что одним из героев здесь непосредственно или опосредованно является Санкт-Петербург. Начало творческой встречи запланировано на 16.30.

И заключительным аккордом праздника станет музыкальный спектакль Андрея Свяцкого «Пушкин. Роман с музой», в основу которого легли произведения, а также фрагменты из писем и дневников поэта, воспоминания его современников, романсы русских композиторов на стихи Пушкина. В моноспектакле, наряду с собственно актёром, действуют и куклы: Муза, Арина Родионовна, сам Пушкин.

«Пушкин. Роман с музой». Фото представлено музеем-заповедником «Михайловское»

Напомним, что жители Петродворца, где родился первый послевоенный директор Пушкинского заповедника Семен Гейченко, в частности — работники местной ЦБС и сотрудники «Михайловского» поддерживают тесные творческие связи. Они активно участвуют в конференциях и чтениях, обмениваются художественными выставками и так далее.