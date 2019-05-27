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Культура

Стало известно, какие фильмы покажут на I Международном кинофестивале «Западные ворота»

04.06.2019 17:20|ПсковКомментариев: 0

Стало известно, какие фильмы покажут на I Международном кинофестивале «Западные ворота», который пройдет в Пскове с 27 по 30 июня, параллельно с Международными Ганзейскими днями Нового времени. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе киностудии «Ленфильм», на фестивале будут представлены фильмы-лидеры национальных кинопрокатов европейских стран, которые покажут на трех площадках: в Большом концертном зале Псковской филармонии, проектном офисе «Команда-2018» и кинотеатре «Смена».

Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина «Ганза. Путь навстречу» режиссера Виктора Носкина. В целом же кинофестиваль предлагает пять уникальных кинопрограмм и несколько дополнительных мероприятий. Одно из них - программа

«Ленфильм-клуб», призванная показать лучшие фильмы киностудии за последние пять лет.

Среди них:

«Чужая жизнь» (Россия), реж. В. Татарский, 80 мин.

Психологический триллер режиссера Виктора Татарского уже был представлен в программе Берлинского международного кинофестиваля 2019 года, а также был удостоен Приза зрительских симпатий на Фестивале европейского кино в германском городе Зельб.

Сейчас у картины продолжается фестивальный тур — следующий показ намечен на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове.

В центре сюжета молодая пара. Влад и Юля отправляются отдохнуть в уединенное место. На небольшом острове в охотничьем домике начинается тихая спокойная жизнь главных героев. Однако вскоре Юлю начинает настораживать странное поведение Влада…

«Чужая жизнь» - первая полнометражная работа режиссера Виктора Татарского. Снимал картину оператор Валерий Ревич. Главные роли исполнили Дарья Ленда, Алексей Митин и Кирилл Кузнецов.

«Картина из обычной мелодрамы медленно, но верно перетекает в психологический триллер, - говорит Виктор Татарский. - Сценарий, написанный Ириной Гусевой, ждал своего часа более 5 лет. Я очень рад, что меня поддержал «Ленфильм». Работать на этой киностудии я мечтал давно, ведь на ленфильмовские картины я бегал в кино еще мальчишкой, здесь снимал мой отец Евгений Татарский».

Фильм представляет продюсер Ольга Аграфенина.

«Голоса в старых стенах» (Россия), реж. А. Поздняков, 44 мин.

Александр Поздняков - автор книг и фильмов о «Ленфильме». Его перу принадлежат «Листья аканта», «Большой Герман», «Первый век «Ленфильма» и др. Снял фильмы «Свет в павильоне», «Герман. По ту сторону камеры», и др.

Документальный гротеск, в котором говорят не только старейшины ленинградского/петербургского кино, но и вековые стены, в которых снимали свои ленты Виталий Аксенов, Игорь Масленников, Виталий Мельников и другие.

В фильме звучат голоса Григория Козинцева, Фридриха Эрмлера, Ильи Авербаха, реплики из хорошо знакомых картин - странные шумы, шорохи, стрекотание проекционного аппарата…

«Старые стены петербургского кино - это «Леннаучфильм», Театральная академия, откуда приходят на экран актеры завтрашнего дня. Это царство целлулоидной пленки, по которому нас ведет патриарх «Ленфильма» Владимир Татосов. В фильме говорят Александр Сокуров, Константин Лопушанский, Вячеслав Сорокин» - рассказывает сам режиссер.

Картину представляет режиссер Александр Поздняков.

«Петербург. Только по любви», альманах, реж. А. Гот, Н. Назарова, О. Бычкова, Н. Кудряшова, А. Пармас, А. Смирнова, Р. Литвинова, 111 мин.

Самый петербургский фильм последних лет - «Петербург. Только по любви». Эта картина - альманах, состоящий из семи новелл, которые сняли женщины-режиссеры. И можно с уверенностью сказать, что фильм - настоящая ода нашему городу.

Режиссеры Аксинья Гог, Авдотья Смирнова, Анна Пармас, Оксана Бычкова, Наталья Назарова, Наталья Кудряшова и Рената Литвинова рассказывают каждая свою историю о любви и надежде. И какой фильм о Петербурге может обойтись без еще одного героя - нашего города.

«Картина женская. Ее делали женщины-режиссеры, и продюсеры фильма тоже женщины. Под крылом мужчин, конечно. Мы любим наш город, это наше место под солнцем. И свой фильм мы делали с огромной любовью к Петербургу. Хочу пржелать всем приятного просмотра!», – говорит продюсер картины Наталья Смирнова.

«Петербург. Только по любви» - совместный проект киностудии «Ленфильм» и кинокомпании СТВ. Фильм снимали при поддержке Министерства культуры России и Правительства Санкт-Петербурга.

Киноальманах представляет один из самых успешных российских продюсеров Сергей Сельянов.

«Мальчик русский» (Россия), реж. А. Золотухин, 72 мин.

Международная премьера этой кинокартины состоялась на Берлинском кинофестивале 2019 года. «Мальчик русский» признали лучшим фильмом программы Forward Future Международного Пекинского Кинофестиваля. Картина также завоевала два главных приза на Международном кинофестиваля Fajr в Тегеране. Режиссер Александр Золотухин получил Гран-при фестиваля и награду «За лучший дебют». Кроме того, фильм отмечен премией Circle Award 2019.

«Мальчик русский» – история о простом деревенском парне, ушедшем в 1916 году добровольцем на войну и в первом же бою потерявшем зрение. Его определили в подразделение «слухачей» - так в Первую мировую называли солдат, которые с помощью громадных акустических раструбов «прослушивали небо», обнаруживая вражеские аэропланы. Сценарий Золотухин написал сам еще во время обучения в мастерской А.Н. Сокурова.

«Мы не ставили перед собой задачи точного воспроизведения исторической достоверности событий. Акцент делался на создание образа Первой мировой. Показать людей: их мысли, их ощущения, их тревоги. Этим людям ещё предстоит пережить революции, войны и катастрофы трагичного ХХ века. Я очень благодарен моему мастеру Александру Николаевичу Сокурову за его помощь на каждом этапе работы над фильмом» - рассказал Александр Золотухин.

Генеральный продюсер фильма – Эдуард Анатольевич Пичугин. Художественный руководитель проекта – Александр Николаевич Сокуров.

Фильм представит генеральный директор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин.

«Странники терпенья» (Россия), реж. Владимир Алеников, 100 мин.

«Странники терпенья» – совместный проект кинокомпании «Спутник» и киностудии «Ленфильм». В основе сценария, написанного Владимиром Алениковым, его же одноименный роман. Мировая премьера фильма состоялась в конкурсной программе Монреальского международного кинофестиваля.

Картина рассказывает о талантливом и успешном фотографе Андрее Берге. Герой готовится к выставке в Венеции. Он находит себе очаровательную модель – глухонемую актрису Марину, приехавшую из провинции на мастер-класс пантомимы. Фотосъемки в его доме затягиваются, продлеваются на следующий день и далее. Юная муза неожиданно превращается в пленницу, и все острее начинает возникать вопрос – совместимы ли гений и злодейство?

В главной роли – Константин Лавроненко, призер Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль (фильм «Изгнание» Андрея Звягинцева). Главную женскую роль исполнила польская актриса Майя Сопа.

Фильм представит куратор «Ленфильм-клуба» в Петербурге, пресс-секретарь «Ленфильма» Артемий Аграфенин.

Скоро организаторы расскажут о других программах кинофестиваля «Западные ворота». Поверьте, самое интересное еще впереди!

Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» призван укреплять международные связи и контакты, расширять творческое и профессиональное общение мастеров и молодых кинематографистов. В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций состоится обмен опытом и идеями, будут обсуждаться тенденций развития кино разных стран. Особая миссия фестиваля – привлечь внимание представителей киноиндустрии к Пскову и Псковской земле, на которой снимали Тарковский, Венгеров и многие другие мэтры кино.

Фестивальные фильмы будут представлены в трех основных программах. В конкурсной программе – не менее 6 фильмов, во внеконкурсных и информационных программах – 15 фильмов. Также в рамках фестиваля запланированы специальные показы и ретроспективы. Призы присуждаются картинам конкурсной программы, в следующих номинациях:

Главный приз – за лучший фильм (вручается по итогам зрительского голосования);

Специальный – Приз жюри (вручается членами жюри);

Организаторами фестиваля выступают киностудия «Ленфильм» и администрация Псковской области при поддержке Министерства культуры РФ.

Теги: #кино #фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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