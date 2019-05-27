Культура

«Особенности национальной охоты» и других «Любимцев публики» покажут на кинофестивале «Западные ворота»

Организаторы I Международного кинофестиваля «Западные ворота», который пройдет во время 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове, раскрыли список фильмов в программе «Любимцы публики». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, зрителям покажут 6 картин производства Германии, Польши, России, Латвии и Финляндии.

Нашу страну представит фильм «Особенности национальной охоты» режиссера Александра Рогожкина. Во время показа в зале будет присутствовать исполнитель одной из главных ролей Виктор Бычков, получивший за нее специальный приз на кинофестивале в Санкт-Петербурге в 1995 году.

Германию представят сразу две картины: «Гуд бай, Ленин» режиссера Вольфганта Беккера и «Моя заветная мечта» Себастьяна Гроблера. Из Финляндии на кинофестиваль приедет комедия «21 способ сорвать свадьбу» от Йоханна Вуоксенмаа.

Польскую киноиндустрию представит режиссер Януш Кондратюк с фильмом «Как кошка с собакой», который высоко оценили на родине. Последним фильмом станет «Театр» - лучшая картина латвийского режиссера Яниса Стрейча.

В рамках программы Ленфильм-клуба покажут лучшие картины, которые сняла кинокомпания за последние пять лет: «Чужая жизнь» (режиссер Виктор Татарский), «Чужая жизнь» (режиссер Поздняков), «Петербург. Только по любви» (режиссеры Аксинья Гог, Наталья Назарова, Оксана Бычкова, Наталья Кудряшова, Анна Пармас, Авдотья Смирнова, Рената Литвинова), «Мальчик русский» (режиссер Александр Золотухин) и «Странники терпенья» (режиссер Владимир Алеников).

Напомним, что фестиваль пройдет на трех площадках: большом концертном зале Псковской филармонии, Проектном офисе «Команда 2018», кинотеатре «Смена». Фильмом открытия фестиваля станет документальная картина «Ганза. Путь навстречу» режиссера Виктора Носкина.