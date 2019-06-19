Культура

Чувствую себя в Пскове, как местный житель - Ивар Калныньш

Известный актер театра и кино Ивар Калныньш приехал в Псков на кинофестиваль «Западные ворота» в качестве зрителя и члена жюри. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил сегодня, 28 июня, на мероприятии в рамках I Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове.

По его словам, он чувствует себя в Пскове, как местный житель, хотел бы сняться на территории Пскова и области, но пока к нему не поступало таких предложений. Актер не исключил, что в рамках кинофестиваля, возможно, будут встречи, которые позволят ему реализовать эту мечту, так как в Пскове чувствуется особая аура.

Ивар Калныньш также подчеркнул, что у него есть предпочтения в программе фестиваля, но секретов раскрывать не стал.