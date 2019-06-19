Культура

Режиссер картины, открывшей кинофестиваль «Западные ворота» в Пскове, разъяснил ее смысл

Режиссер Виктор Носкин, чей документальный фильм «Ганза. Путь навстречу» открыл кинофестиваль «Западные ворота», рассказал журналистам о главной идее картины. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, Виктор Носкин сделал это в день открытия мероприятия, 28 июня.

«Это фильм о коммуницировании разных людей. О том, что Россия никогда не была младшей сестрой Европы, - подчеркнул режиссер. - У нас учились, у нас перенимали опыт. Мы перелопатили большое количество материала по архивам 12 - 16 века, не совсем изученного для того, чтобы снять фильм».

Кроме того, режиссер отметил, что Псковская земля приняла съемочную группу как родных людей и поблагодарила жителей города и региона за помощь.

«На Ленфильме спрашивали, откуда у нас такие типажи? - заметил режиссер. - У нас была идея показать лица псковичей, мужчин и женщин, в том облике, который был у них в средние века».

По словам режиссера, европейцы поблагодарили съемочную группу за эту историю и предложили показать картину в Ганзейских городах.

«Если говорить словами фильма «Офицеры», «есть такая профессия родину защищать". Я думаю, к кинематографистам это тоже относится", - отметил Виктор Носков.