Культура

Телеведущая Оксана Федорова проведет Дрезденский оперный бал вместе с актером из «Игры престолов»

Знаменитая уроженка Пскова, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова проведет Дрезденский оперный бал, который 31 августа состоится в Санкт-Петербурге. Об этом она написала на своей странице в соцсети Instagram.

«Я рада быть причастной к этому событию! В паре с немецким актером Томом Влашихой мы будем представлять великолепную программу Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге. Отправьтесь с нами этим летом в один из самых захватывающих и красивых городов мира и насладитесь феноменальной премьерой Дрезденского оперного бала в Санкт-Петербурге 31 августа», - написала Оксана Федорова.

Как напоминает ТАСС, Том Влашиха - суперзвезда сериала «Игра престолов». По словам худрука Дрезденского бала профессор Ханс-Йоахима Фрая, он сам из Дрездена, и его отец был оперным певцом, который выступал в Дрезденской Опере Земпера. «Он учил русский язык в школе и будет очень рад быть здесь в России на этом мероприятии. Вместе с ним мероприятие будет вести российская телеведущая Оксана Федорова», - сказал Фрай.

Одно из главных светских музыкальных мероприятий Европы Петербург примет впервые. Праздник будет проходить в Михайловском театре в формате большого гала-шоу, встречать гостей на красной ковровой дорожке будут на площади Искусств. В событии примут участие итальянский дирижер Массимо Дзанетти, звезда немецкой оперы Надя Михаэль, американский тенор Стивен Гулд, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, а также народные артисты России Игорь Бутман и Сергей Ролдугин.

Дрезденский оперный бал впервые состоялся в 1925 году и проводился до начала Второй мировой войны. В 2006 году, в честь 800-летия с момента основания Дрездена, бал был возрожден и с тех пор проводится ежегодно. Почетными гостями события в разные годы были королева Швеции Сильвия, актеры Катрин Денев, Тиль Швайгер, Жерар Депардье, Кристофер Ли. На одном из балов - в 2009 году - Россию представлял Владимир Путин.