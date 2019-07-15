Культура

В Пушкинских Горах состоится Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины»

С 26 по 31 июля в Пушкинских Горах состоится XVIII Всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины». В этом году фестиваль посвящен 220-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, а также 75-летию с момента освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских захватчиков. На конкурсную программу соберутся около 80 участников из Пскова, Твери, Череповца, Тулы, Калуги, Санкт-Петербурга, Пермского края и Республики Латвия, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

Программа фестиваля включает разнообразные формы работы с детьми и подростками: концерты, творческие встречи, конкурсные показы, конференцию, мастер-классы и образовательные экскурсии по музеям-усадьбам.

Фестиваль способствует формированию сообщества, имеющего подлинный интерес и уважительное отношение к народной культуре как своего, так и других народов. За годы проведения фестиваль познакомил зрителей с национальной культурой сету, бурят, тувинцев, латышей и белорусов и других.

Фестиваль является своеобразной школой мастерства, без которой фольклорное направление работы в Псковской области было бы невозможно развивать. Помимо этого, с каждым годом он привлекает все больше и больше туристов, приезжающих в пушкинские места именно в сроки мероприятия.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Псковской области «Дом детства и юношества «Радуга» приглашает жителей и гостей Псковской области посетить фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины» 2019.

Открытие фестиваля состоится 26 июля в 17.00 в Научно-культурном центре Пушкинского Заповедника.