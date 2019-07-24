Опубликована программа фестиваля исторической поэзии «Словенское поле - 2019»

26-27 июля на территории Псковской области состоится фестиваль исторической поэзии «Словенское поле - 2019». Фестиваль проводится в девятый раз. В поэтическом празднике планируют принять участие более 70 поэтов из 20 регионов России и поэты республики Беларусь, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза писателей России.
В фестивале примут участие:
Программа поэтического фестиваля «Словенское поле -2019»
26 июля
10:00-16:30 Посещение участниками фестиваля военно-исторического музея Псковской области (г. Остров) и филиала военно-исторического музея: «Линия Сталина. Островский укрепрайон» (деревня Холматка Островского района).
18:00 – 22.00 Вечер «Вне формата». Свободный микрофон, общение в неофициальной обстановке. (Кафе «Старое кино» г. Псков, Советская улица, 37).
27 июля
10:00 – 10:40 Приношение земель к «Священному Холму единения и славы России». Открытие фестиваля «Словенское поле - 2018».
(Изборск. «Священный Холм единения и славы России»).
10:40 — 11:00 Переезд в музей-заповедник Изборск. Регистрация участников фестиваля. («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»).
11.00 – 12.30 Экскурсии: Изборская крепость, Словенские ключи, выставки.
12:30 – 15:00 Конкурсные чтения. («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»).
15:00 – 18:00 Поэтические чтения. Выступление бардов. Фотографирование. («Нескучный садик» музея-заповедника «Изборск»).
28 июля
10:00 – 10:30 Церемония возложения цветов к памятнику солдату Первой мировой войны (г. Псков, набережная реки Великой, напротив дома № 4 по ул. Георгиевкой). Концертный зал Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова (Псков, улица Воеводы Шуйского, 2 )
10:40-11:40 Творческая встреча со специальным гостем фестиваля, председателем правления Союза писателей России, известным русским писателем Николаем Ивановым.
11.40-12.40 «Авторский час» - творческая встреча с председателем жюри фестиваля «Словенское поле - 2019», поэтом Вадимом Терехиным.
12:40-13:10 Подведение итогов конкурса стихов об Изборске, посвящённого 55-летию музея-заповедника «Изборск». Награждение победителей.
13:10-13:50 Кофе-пауза.
13:50-16:00 Подведение итогов конкурса «Словенское поле», награждение победителей.
Литературно-музыкальные чтения, с участием гостей фестиваля: поэтов и авторов-исполнителей.
16:00 Закрытие фестиваля.
16:30-17:30 Прогулка на теплоходе по реке Великой.