Культура

Российско-литовская пост-рок группа «Delight Effect» выступит в клубе «TIR» в Пскове

Группа «Delight Effect», играющая в стиле «инструментальный пост-прогрессив», выступит в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта, который в пятницу, 26 июля, состоится в клубе «TIR» (улица Свердлова, 52). Начало концерта - в 21.00.

Российско-литовская пост-рок группа существует с 2012 года. В своей музыке сочетают различные направления и стили, ориентируются на инструментальное исполнение, с насыщенным и ярким звучанием, в основе которого смесь мощных ударных и баса, в сочетании с атмосферным и своеобразным звучанием гитары.