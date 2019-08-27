Культура

«Книжная яблоня» угостит псковичей плодами современной отечественной литературы для детей и юношества

Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» пройдет в Пскове 24 - 26 сентября. Девиз этого фестиваля: «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!»

Организаторами «Книжной яблони» выступили всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА»), Институт мировой литературы РАН и Централизованная библиотечная система Пскова. Фестиваль проводится при поддержке управления культуры городской администрации.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова, фестиваль направлен на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи Пскова; приобщение псковичей к увлекательному и полезному чтению; популяризацию современной отечественной литературы для детей и юношества; повышение квалификации библиотекарей и знакомство педагогов с современной отечественной детской литературой.

В программе фестиваля - встречи с детскими писателями и поэтами, конкурсы для школьников и студентов, мастер-классы, выставки, кинопросмотры, пресс-конференции и круглые столы.

Гостями фестиваля в Пскове станут детские писатели и поэты Татьяна Беринг (Москва), Тамара Крюкова (Москва), Наталия Волкова (Москва), Анна Игнатова (Санкт-Петербург), сценарист, режиссер, продюсер, журналист и педагог Татьяна Мирошник (Москва).

Централизованная библиотечная система Пскова приглашает к участию во Всероссийском литературном фестивале «Книжная яблоня» учебные заведения, общественные организации, инициативные группы, бизнес-структуры. Отправляйте заявки на pskov-cbs@bibliopskov.ru.