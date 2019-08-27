Культура

Лучшие детские писатели России приедут в Псков на фестиваль «Книжная яблоня»

Гостями литературного фестиваля «Книжная яблоня», который пройдёт в Пскове 24-26 сентября, станут лучшие детские писатели России Наталия Волкова и Анна Игнатова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

На фото Анна Игнатова.

Напомним, Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» в этом году пройдёт в Пскове уже в третий раз под традиционным девизом «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!».

Организаторами «Книжной яблони» выступили: всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА»), Институт мировой литературы РАН и Централизованная библиотечная система Пскова. Фестиваль проводится при поддержке управления культуры городской администрации.

Как всегда, «Книжная яблоня» готовит для псковских читателей интересные встречи с авторами современных российских бестселлеров.

Член Союза писателей Москвы, дипломант конкурса имени А. Толстого, лауреат премии конкурса на лучшее произведение для подростков имени С. Михалкова, лауреат премии имени П. Ершова, лауреат премии К. Васильева Наталия Волкова пишет стихи и сказки, а также познавательные книги в соавторстве с Василием Волковым. А еще Наталия Волкова профессионально занимается с детьми литературным творчеством и на встречах со своими юными читателями учит их словотворчеству.

На фото Наталия Волкова.

Член Союза писателей Санкт-Петербурга, лауреат Первой премии Международного поэтического конкурса им. Р. Мухи, финалист конкурса им. В.П. Крапивина Анна Игнатова – автор книги «Верю – не верю», которая в 2013 году вошла в десятку лучших российских книг на конкурсе «Книга года «Выбирают дети». По произведениям Анны Игнатовой сняты мультфильм «Вышла из дома старушка…» и мультсериал «Королевство М», сценарии к которым она написала сама.

Свое кредо Анна Игнатова описывает так: «Быть детским писателем – это писать такие книги, которые будут читать дети. Сами. А очень хороший детский писатель пишет для детей такие книги, которые ребенок кладет под подушку. Потому что читает допоздна».