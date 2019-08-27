Культура

Дом ремесел предлагает представить Кузнечный двор к званию «Душа земли Псковской»

Псковский областной центр народного творчества - Дом ремесел планирует поставить вопрос о присуждении Кузнечному двору звания «Душа земли Псковской». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом стало известно сегодня, 19 сентября, на пресс-конференции, посвященной предстоящему фестивалю «День скобаря».

«Это первый подобный опыт - обычно это звание получают индивидуальные мастера и люди искусства, - отметили в Доме ремесел, - но в данном случае мы говорим о коллективе, значимость которого для региона сложно переоценить».

Инициаторы представления к почетному званию надеются, что их опыт окажется удачным.