Общество

Традиции псковского кузнечного дела представят на фестивале «День скобаря»

Областной фестиваль ремесленной культуры «День скобаря» пройдет в Пскове в субботу, 21 сентября, на территории Детского парка. Ремесленный фестиваль позволяет жителям и гостям города познакомиться с творчеством талантливых ремесленников Псковской области, других регионов и стран - в первую очередь мастеров кузнечного дела, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В программе мероприятия запланированы ярмарка изделий ручной работы, мастер-классы народного ремесла, интерактивные выставки, выступления творческих коллективов, а также будет организована работа различных фотозон.

Псковский край на протяжении многих веков славился кузнечным мастерством. По легенде, «скобарями» назвал псковичей Петр I после того, как не смог разогнуть скобу, выкованную местными кузнецами. По приказу Петра I псковские мастера начали изготавливать скобы для строящегося флота России. В Пскове жил и работал знаменитый реставратор Всеволод Смирнов, который впоследствии стал основателем возрожденной школы русской художественной ковки. Сейчас в Пскове работает коллектив художников-кузнецов - учеников Всеволода Смирнова.

Инициатором создания «Дня Скобаря» был лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный мастер» Евгений Вагин. Он задумал и воплотил вместе с коллективом Псковского кузнечного двора идею создания выставки «Кузнечная механика» — экспозиции кованых изделий, созданных псковскими кузнецами Уникальность выставки в том, что все экспонаты являются либо механическими, подвижными, либо интерактивными, устроенными как своеобразные железные костюмы для фотографирования.

Добавим, в 2012 году «День Скобаря» стал лауреатом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards как «Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов», а в 2013 году — лауреатом III степени Первого всероссийского конкурса в области событийного туризма Russian open Event Expo в номинации «Народные традиции».

Организаторами фестиваля выступают Псковский областной центр народного творчества при поддержке комитета по культуре Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина и Псковский кузнечный двор.