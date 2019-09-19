Культура

Известный российский киносценарист даст в Пскове мастер-класс

Известный российский сценарист и отборщик картин для фестивалей детского кино Татьяна Мирошник даст в Пскове мастер-класс по написанию киносценариев, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке.

Мастер-класс Татьяны Мирошник состоится 24 сентября в 14.00 в аудитории 319 Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова на улице Набат.

Напомним, что 24 октября в Пскове откроется Всероссийский литературный фестиваль «Книжная яблоня» под девизом «Вкусные и полезные книги для детей и подростков!»

Организаторами «Книжной яблони» выступили: всероссийский культурно-просветительский проект «Живые Лица» (издательство «БерИнгА»), Институт мировой литературы РАН и Централизованная библиотечная система Пскова.

Фестиваль проводится при поддержке Управления культуры городской администрации.

Как всегда, «Книжная яблоня» готовит для псковских читателей интересные встречи с авторами современных российских бестселлеров.

Фестиваль начнется в 11.00 с пресс-конференции и встречи с читателями в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева на улице Труда, 20, где лучшие детские писатели России (Татьяна Беринг, Тамара Крюкова, Наталия Волкова, Анна Игнатова и Татьяна Мирошник) расскажут, что сегодня происходит с отечественной детской литературой, и вместе с псковичами поразмышляют о том, как вернуть детям интерес к чтению.

В 14.00 в библиотеке на улице Труда начнется конкурс «Читаем стихи современных поэтов» и одновременно в областном колледже искусств – мастер-класс по написанию киносценариев.

В 17.00 Центр детского чтения на улице Розы Люксембург, 23 приглашает юных читателей и их родителей на авторское чтение, обсуждение новых книг и автограф-сессию приглашённых на фестиваль «Книжная яблоня» детских писателей.

Справка. Татьяна Мирошник – сценарист, режиссёр, продюсер, журналист и педагог, автор сценария и креативный продюсер трилогии «Частное пионерское», сценарист х/ф «Рябиновый вальс», «Виртуальный роман» и «Клятва», сериалов «Служба 21» и «Конец света», автор сценария и режиссер сериалов «Встречная полоса» и «Аромат шиповника», сценарист и режиссер документальных фильмов «Посланник патриарха», «Солдаты наши меньшие» и «Повелитель стихий». Ведёт блог «Детское кино», руководит детской студией «КиноНива», редактирует альманах «Детское и юношеское кино. Проблемы и перспективы», отбирает фильмы для фестивалей детского кино, проводит скайп-консультации для детей и подростков по сценарному мастерству.

«Лучший способ сделать ребенка счастливым – показать ему хороший детский фильм, который затронет детскую душу, вызовет сопереживание и сострадание, изменит мировосприятие и оставит хорошее послевкусие», считает Татьяна Мирошник.