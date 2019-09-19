Псковичей приглашают на юбилейный творческий вечер Валентина Курбатова

Пересмотреть нормы и критерии признания зданий объектами культурного наследия в Пскове призвал депутатов гордумы Игорь Савицкий

ПсковГУ может помочь коллегам из Нойса провести Ганзу

В следующем году еще в 60 школах Псковской области откроются инновационные образовательные классы «Точка роста»