Псковичей приглашают на юбилейный творческий вечер Валентина Курбатова

29 сентября состоится юбилейный творческий вечер прозаика, литературоведа, литературного критика, лауреата премии имени Льва Толстого, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии Валентина Курбатова.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении Союза писателей России, на вечере будет представлена книга «Дневник».
Творческий вечер начнется в 17.00 в конференц-зал ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» (г. Псков, ул. Некрасова, 1б).
Вход свободный.
Отметим, Валентин Курбатов 29 сентября отметит 80-летие со дня рождения.