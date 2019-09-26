Культура

Валентин Курбатов отмечает 80-летие

Сегодня поздравления с 80-летием принимает писатель, литературовед, критик, академик Академии российской словесности, лауреат премии имени Льва Толстого, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии, дважды лауреат премии администрации Псковской области Валентин Курбатов.

«Лучший литературный критик России, публицист, прозаик, поэт, наконец, имя которого по праву давно стоит в одном ряду с именами современных, да и не только современных, классиков! Человек, положивший жизнь на служение родному слову и делавший это не за страх, а за совесть, искренно, с глубоким талантом и убеждением. Били в русское слово громы и молнии, накатывали «огни и муки», его топтали, оплевывали, уничижали… Но оно, как солнце, все еще сияет в зените, как чудесный маяк, указывает путь, влечет к себе, открывает дорогу в вечность… И это благодаря вам, Валентин Яковлевич, таким как вы, преданным и верным защитникам слова и его возделывателям!», - говорится в поздравлении Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Валентин Яковлевич Курбатов родился 29 сентября 1939 года в городке Салаван Ульяновской области. Его первая статья была опубликована в газете «Комсомолец Заполярья» - в Мурманске будущий писатель служил во флоте. Затем, переехав в Псков, Валентин Курбатов работал корректором в районной газете.

В 1972 году он с отличием закончил ВГИК, факультет киноведения. Уже получив диплом специалиста, Курбатов решил бросить регулярную чиновничью службу и уйти на вольные литераторские хлеба, заменив службу на служение.

В 1998 году Валентин Курбатов стал членом Академии Русской современной словесности. Дважды – в 1999 и 2004 гг. - лауреатом премии Администрации Псковской области в области литературы. И в последующие годы получил немало премий и наград: ежегодные премии «Литературного обозрения» (1979), «Литературной газеты» (1987), журналов «Смена», «Урал», «Наш Современник» (1992), «Дружба народов» (1998), еженедельника «Литературная Россия» (1997); премию имени Л. Н. Толстого (2000); медаль Пушкина (2003); премию имени Павла Бажова (2007); Горьковскую премию (2009); «Новую Пушкинскую премию» (2010).

«По глубине мыслить, умению чувствовать и понимать писателя и красочности языка вряд ли кто из критиков сегодня может сравниться с Курбатовым», - написал о нем литературовед Вячеслав Огрызко.

Валентин Курбатов - автор 24 книг, посвященных творчеству писателей - Астафьева, Распутина, Пришвина, Пушкина, художников - Агина, Широкова, Селиверстова… Он написал несколько десятков предисловий к произведениям классиков русской литературы и несколько сотен статей по проблемам литературоведения, искусствоведения, философии, религии.

Недавно у Валентина Курбатова вышла новая книга. Она называется «Дневник». Автор доверил нам свою жизнь с 6 января 1970 года до 1 декабря 2018 года.

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Добавим, что сегодня, 29 сентября, состоится юбилейный творческий вечер Валентина Курбатова, который начнется в 17?00 в конференц-зал ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» (Псков, ул. Некрасова, 1б).

Вход свободный.