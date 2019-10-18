Культура

Псковская область может получить сертификат о включении памятников древнего Пскова в Список ЮНЕСКО уже в ноябре

Псковская область может получить сертификат о включении памятников древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО уже в ноябре. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил и. о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев на пресс-конференции 18 октября.

«В Псков должен «приехать» сертификат, спецграмота о включении объектов культурного наследия в список ЮНЕСКО. Это может произойти уже в ноябре. По крайней мере, рассчитываем, что это произойдет до конца года», - отметил он. Соответствующие документы, по словам и. о. директора объединенного музея, обычно вручает чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов.

«Передавать, видимо, будут псковичам в лице главы региона, и мы рассчитываем, что потом сертификат передадут на хранение в псковский музей», - добавил Александр Голышев.

Передачу сертификата планируется провести в торжественной обстановке. Кроме того, на каждом объекте, вошедшем в список, планируется установить спецтаблички о том, что они включены в Список ЮНЕСКО. «Надо сделать так, чтобы наши памятники стали узнаваемыми, прежде всего, для детей», - заключил Голышев.