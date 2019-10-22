Культура

Архитектурное сообщество Пскова очень ответственно в своих действиях - Станислав Битный

Архитектурное профессиональное сообщество Пскова очень ответственно в своих действиях и заинтересовано в строительных процессах, которые происходят в городе. Об этом сегодня, 24 октября, сообщил председатель Архсовета, почетный архитектор России, советник Российской Академии архитектуры и строительных наук, главный архитектор Пскова в 1993-2006 годах Станислав Битный на пресс-конференции, посвященной созданию объединенного общественного совета псковских архитекторов и положению дел в градостроительной политике Пскова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«То, что происходит в городе, нам не безразлично», - заявил он.

По словам Станислава Битного, группа небезразличных псковичей выступила с предложением создания архитектурного совета. Спикер подчеркнул, что Союз архитекторов и ВООПИиК неоднократно оказывали влияние на решение проблем Пскова. В качестве примера он привел процесс благоустройства набережной реки Великой.

«Многие некорректные проектные решения, предложенные проектировщиками, были улучшены нашими архитекторами», - подчеркнул Битный. Он также отметил, что Архсовет - это коллегиальный совещательный орган, одна из целей которого - научно- методическая консультативная помощь.