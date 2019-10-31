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Культура

«Культурный марафон - 2019» торжественно завершился в Пскове

14.11.2019 20:18|ПсковКомментариев: 0

В Псковской инженерно-лингвистической гимназии состоялось итоговое мероприятие псковского этапа всероссийской культурно-образовательной акции «Культурный марафон - 2019», которая реализуется Министерством культуры и Министерством просвещения России совместно с ООО «Яндекс» в рамках Всероссийского пилотного культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской городской библиотеке, акция призвана познакомить школьников с богатством мировой культуры и побудить их более активно заниматься художественным самообразованием.

В Псковской области в «Культурном марафоне» в октябре-ноябре поучаствовали 4620 учащихся из 36 школ.

В Пскове открытые площадки марафона открылись во всех филиалах Централизованной библиотечной системы, а также в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.  

В инженерно-лингвистической гимназии для участников акции была организована выставка энциклопедий и других иллюстрированных справочных изданий о театре, кино, музыке и архитектуре «Учитель с нами!» из фондов Централизованной библиотечной системы Пскова.

От имени администрации Псковской области с приветственным словом к юным участникам «Культурного марафона» обратился первый заместитель председателя регионального Комитета по образованию Геннадий Барышников. Он поздравил гимназистов с «новыми вызовами и новой мотивацией» и зачитал им напутственное письмо от первого заместителя губернатора Веры Емельяновой, в котором написано, что интернет - это не только средство общения, но и инструмент пополнения знаний, развития талантов и расширения возможностей.

После чего гимназисты приступили к выполнению тестовых заданий «Культурного марафона»: при этом часть ребят отправились проходить тест индивидуально - в отдельную аудиторию, чтобы потом иметь право претендовать на грамоту и подарок от «Яндекса», а остальные попытались ответить на некоторые вопросы из заданий для разных возрастных категорий общими усилиями.

Например, вспоминали, зачем в старину на театральной сцене устанавливали будку и как эта будка называлась, строили предположения, с какой целью композитор Джон Кейдж сочинил пьесу, в которой пианист 4 минуты 33 секунды не издает ни звука, расставляли в хронологическом порядке кадры из кинофильмов разных лет, в зависимости от сложности примененных там спецэффектов, угадывали, картины какого знаменитого художника напоминали Тарковскому город Юрьевец, где он провел детство, разглядывая кадры из фильмов «Зеркало» и «Солярис».

Сначала самыми активными участниками тестирования оказались преподаватели инженерно-лингвистической гимназии, которые громче всех выкрикивали с мест правильные ответы, но постепенно ученики их затмили. «Вы все знаете, потому что уже прошли тесты «Культурного марафона», да?» - поинтересовалась ведущая. «Нет, потому что мы такие умные», - ответили гимназисты.

Источник: Псковская Лента Новостей
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