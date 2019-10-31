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Культура

Псковские общественники предложили изыскать федеральные средства на памятники Гремячей горы

18.11.2019 15:30|ПсковКомментариев: 0

Работы на кровле Гремячей башни, начавшиеся после октябрьского урагана в Пскове, - это лишь первый этап необходимых противоаварийных мер на данном объекте культурного наследия федерального значения, уверены члены Общественного совета при комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

По их мнению, нельзя ограничиться кровлей: для спасения памятника работы должны быть продолжены и расширены за счет привлечения федеральных средств. Финансирование дальнейших противоаварийных работ на Гремячей башне может быть произведено при условии вхождения региона в госпрограмму Министерства культуры РФ «Развитие культуры и туризма» на 2020 год. Более того, участие  в этой программе позволит включить в заявку еще один расположенный рядом памятник - Хлебопекарню (XVII век), полагают члены совета.

Как сообщила Псковской ленте Новостей председатель Общественного совета Наталья Савицкая, прием заявок от регионов на участие в данной программе осуществляется в период с 1 по 30 ноября. По ее словам, общественники направили в адрес профильного комитета письмо с просьбой проинформировать их и жителей города о том, участвует ли Псковская область в данной программе, подана ли заявка и включены ли в нее такие значимые объекты культурного наследия федерального значения как Гремячая башня и Хлебопекарня.

Добавим, что письмо в комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области поступило сегодня, 18 ноября.

Теги: #ОКН #Гремячая башня
Источник: Псковская Лента Новостей
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