Культура

В Великих Луках презентовали книгу «Великолукский драматический театр в историко-документальных и литературных очерках»

Подходит к своему завершению 2019 год, который указом президента России Владимира Путина был объявлен Годом театра. Для Великолукского драматического театра этот год стал и годом красивого и солидного юбилея. Театр отметил 100-летие со дня создания.

Это важное событие жизни города не могла оставить в стороне историков, архивистов, краеведов, театральных критиков, журналистов, всех, кто любит и понимает театральное искусство. В 2017 году возникла идея подготовить книгу об истории театра. Рабочую группу по подготовке очерков возглавила директор ВДТ, заслуженный работник культуры РФ Валентина Зандер. Чуть позже был сформирован коллектив авторов, которым руководил Дмитрий Белюков. Рабочая группа и авторы приступили к работе по подготовке очерков.

В течение нескольких лет (2017-2019 гг.) группой авторов было проведено кропотливое исследование по определению темы и хронологических рамок исследования, изучению историографии, выявлению и изучению документов по истории театра в шести архивах Псковской и Смоленской областей, Центральном государственном историческом архиве города Санкт-Петербурга, личных архивах великолучан, работников театра, а также оформлению научно-справочного аппарата, отбору иллюстративного материала.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей авторы, книга состоит из самостоятельных очерков, отображающих театральную жизнь города Великие Луки в конце XIX – начале XXI вв. В них отражены проблемы и трудности театра в разные годы его развития, состав труппы, возрождение театральной жизни в статусе Великолукского областного драматического театра, современная деятельность театра и его достижения.

В конце уходящего года книга вышла в свет и 10 декабря состоялась презентация нового коллективного труда о 100-летней истории ВДТ. Ее открыла Валентина Зандер, которая поблагодарила всех, кто был причастен к появлению книги. Далее слово для ведения презентации было предоставлено Павлу Сергееву, главному режиссеру театра. Руководитель коллектива авторов Дмитрий Белюков рассказал об истории появления книги от замысла до воплощения, обратив внимание на то, что ни одно учреждение и предприятие Великих Лук не имеет на сегодняшний день столь полного и документально обоснованного исторического исследования. Авторы очерков поделились своими впечатлениями от работы над книгой.

Книга начинается с предисловия главы города Великие Луки Николая Козловского, в котором рассказывается о роли театра в жизни великолучан и выражается благодарность авторам и всем, кто оказал помощь в подготовке издания. Отметим, что финансирование публикации книги осуществлено за счет бюджетных средств муниципального образования «Город Великие Луки».

В книге представлены восемь историко-документальных и литературных очерков. «Великие Луки в конце XIX – начале XX вв.» (автор Дмитрий Белюков, кандидат исторических наук, доцент, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества), «Как рождался театр» (автор Галина Трофимова, кандидат философских наук, профессор, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества), «Театральная жизнь в 30-е годы» (автор Надежда Лопатина, начальник Отделения ГАПО в г.Великие Луки, почетный архивист РФ), «Великолукский областной театр драмы (1944-1959 гг.)» (авторы Татьяна Савельева, начальник отдела научно-справочного аппарата и использования архивных документов Отделения ГАПО в г.Великие Луки, и Светлана Иванова, заведующая сектором социально-правовых запросов Отделения ГАПО в г.Великие Луки), «Театр в годы оттепели и после нее» (автор Галина Трофимова), «На рубеже XXI века» (авторы Дмитрий Белюков и Надежда Лопатина), «Отзвуки моего театра (глазами неравнодушного театроведа)» (автор Людмила Скатова, член Союза писателей России, заместитель главного редактора газеты «Великолукская правда Новости», театральный критик), «Сила созидающая» (автор Павел Сергеев).

Обширный раздел книги «Библиография» подготовлен Верой Карпицкой, заместителем директора центральной городской библиотеки им. М.И.Семевского г. Великие Луки, заслуженным работником культуры РФ. Данный раздел включил в себя выборочный указатель литературы, посвященный истории театра.

В разделе «Использованные архивные источники» дается наименование всех архивов, названия фондов, перечень описей и архивных дел, на которые опирались авторы при написании историко-документальных очерков. Всего было использовано 6 архивов, 30 фондов, 322 архивных дела.

Дизайн книги подготовлен Константином Шаненковым, макет обложки и фотографии созданы и предоставлены Александром Воробьёвым.

С выходом в свет книги о 100-летней истории ВДТ участников презентации и всех великолучан поздравили заместитель главы города Великие Луки Николай Андросович, советник главы города Великие Луки Юрий Ишков, заместитель начальника управления образования администрации города Великие Луки Светлана Белюкова,

В целом, книга «Великолукский драматический театр в историко-документальных и литературных очерках (1919-2019 гг.)» ориентирована на широкий круг читателей: от исследователей развития театрального искусства, историков и краеведов до обычных зрителей, любителей драматического театра, так как до настоящего времени более полного обобщения исторического и литературного материала по Великолукскому драматическому театру не существовало.

Есть уверенность, что историко-документальные и литературные очерки внесут значительный вклад в популяризацию богатого исторического и творческого наследия Великолукского драматического театра, будут по достоинству оценены читателями.