Культура

На сцене великолукского Дома культуры Ленинского комсомола состоится юбилейное «Шоу под дождем»

В Великих Луках, на сцене Дома культуры Ленинского комсомола, пройдет юбилейное «Шоу под дождем», посвященное десятилетию этого шоу театра танца «Искушение». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении, шоу состоится 15 февраля. Начало - в 17:00.

«Вот уже 10 лет длится безрассудная влюбленность в сцену, танец и своих многочисленных зрителей, 10 лет - это не срок! 10 лет - это юбилей легендарного шоу!, - отметили в учреждении. - Как и полагается, коллектив празднует круглую дату с размахом и представляет уникальную программу, в которой собраны лучшие номера за всю историю театра и новые, ещё ни разу не исполнявшиеся постановки».

В Доме культуры напомнили, что театр танца «Искушение» - танцевальный проект, исключительно мужская команда: «Крепких ребят со сцены откровенно и честно говорит о любви к женской половине человечества, с помощью слова и пластики тела. Предельно искренние истории, рассказанные языком танца без малейшей примеси пошлости, но с долей здорового юмора и самоиронии».

В учреждении добавили, что театр выступает под руководством режиссера и хореографа Рустама Надыршина: «Покорил 300 городов, 14 стран, 3 континента и миллионы восторженных зрителей. Это проникновенные истории, искренние эмоции, хореография экстра-класса в оригинальной подаче, позитив и мощный заряд энергии - все это ждет зрителей, которые окажутся в числе счастливчиков и будут активными участниками юбилейного концерта. Шоу обещает стать грандиозным праздником танца и любви, ведь в этот вечер на сцене новое и самое лучшее!».