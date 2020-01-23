Культура

В Пскове открылась выставка книг блокадного Ленинграда

В Центральной городской библиотеке Пскова (библиотеке на Конной) к 75-летию Великой Победы открылась выставка «Книги, с которыми мы победили».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, вниманию посетителей представлены редчайшие издания, которые увидели свет в годы Ленинградской блокады, из частной коллекции замечательного исследователя псковского края, руководителя общества краеведов в Пскове и Ленинграде, активного участника псковского землячества в Ленинграде - Санкт-Петербурге, библиофила Михаила Медникова, который скончался в ноябре прошлого года.

Михаил Медников был награждён 12 медалями, из которых больше всего ценил медаль «За заслуги перед Псковом». Он подарил родному городу две уникальные коллекции книг: по истории Пскова и издания блокадного Ленинграда.

В коллекции блокадных книг самое ценное издание – книга «Ленинград», которая была выпущена тиражом всего 2,5 тысячи экземпляров в 1943 году и посвящена 240-летию города. Невзирая на военное положение, эта книга является образцом высокой полиграфической культуры.

Среди представленных на выставке изданий также поэтические сборники Константина Симонова со знаменитым стихотворением «Жди меня», которое в 1941-42 годах ещё называлось «С тобой и без тебя» и было посвящено актрисе Валентине Серовой. Здесь же «Три тетради» 1943 года Алексея Суркова – автора «Землянки», которому Константин Симонов посвятил знаменитое «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины». Кроме того посетители библиотеки на Конной могут увидеть блокадное издание «Ленинградского дневника» Ольги Берггольц, первое издание «Пулковского меридиана» Веры Инбер, «Ленинградский год» Николая Тихонова, сборник стихотворений 1942 года «Ленинграду» Всеволода Азарова и многие другие книги карманного формата для солдатских гимнастёрок, привалов, окопов… Это тоненькие книжицы с серыми обложками – зачитанные чуть ли не до дыр теми, кто носил их с собой на фронтах Великой Отечественной..

На выставке также представлены редкие открытки блокадного Ленинграда, выпущенные небольшим тиражом в окруженном врагами городе, на которых сохранились рукописные весточки ленинградцев родным, друзьям, любимым на «большую землю» зимой и весной 1942-43 годов со штемпелем «Проверено военной цензурой».

Кроме того, Михаил Медников сберёг несколько номеров печально известного журнала «Ленинград», где есть статья о Пскове, ведь Псковская земля в те годы входила в Ленинградскую область.

Выставка будет работать до июня.