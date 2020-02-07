Культура

На чтениях памяти Гейченко подписан договор между «Михайловским» и пушкинским музеем в Литве

Перед началом первого пленарного заседания XXIII Февральских музейных чтений памяти С.С. Гейченко «Друзья святых пенатов» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» был подписан договор о сотрудничестве Пушкинского Заповедника и Литературного музея Александра Пушкина в Вильнюсе (Литовская Республика).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, документ подписали директор «Михайловского» Георгий Василевич и Надежда Петраускене - руководитель музея в мемориальной усадьбе «Маркутье» («Маркучяй»), бывшем имении сына Пушкина Григория Александровича и его семьи. Договор предполагает обмен выставками, краткосрочными и долгосрочными культурно-просветительскими программами, делегациями, перекрёстное участие в музейных конференциях, подготовка совместных публикаций и программ и так далее.

Напомним, что коллеги из Литвы принимают участие в чтениях памяти С.С Гейченко в качестве докладчиков, наряду с исследователями литературы и культуры из России.