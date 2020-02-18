Культура

Михаил Ведерников: «Таблетка» - это ужас советских лет

«Таблетка» - это ужас советских лет. Так прокомментировал губернатор Псковской области строение на территории Городского парка культуры и отдыха, которое планируется передать под областной Театр кукол.

«На самом деле ею не так долго осталось пользоваться, ее скоро должны были признать аварийной, и что-то с этим объектом нужно было бы делать», - заметил губернатор. «Я сам изначально был против размещения там Театра кукол. Но мы можем сделать полную реконструкцию "Таблетки" за счет средств федерального бюджета, указав, что он будет использоваться как Театр кукол», - пояснил он.

Михаил Ведерников не увидел ничего страшного в соседстве катка и Театра кукол. «Однако стоит задуматься о прилегающей территории. Возможно, нужно убрать все старые аттракционы и благоустроить территорию с использованием детских инсталляций», добавил он.

При этом глава региона отметил, что колесо обозрения целиком в Пскове менять нет необходимости. «Его нужно покрасить и, возможно, заменить кабинки на новые», - высказался он.

Также Михаил Ведерников напомнил о своем решении создать АНО «Псковконцерт». Эта организация будет заниматься организацией культурных мероприятий в регионе. Перед ней стоит задача насытить мероприятиями и строящийся сейчас Зеленый театр.