Культура

Тишина должна быть в комитете

Руководитель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Наталья Тихомирова, написавшая заявление об увольнении, никак не комментирует причины своего ухода. С одной стороны, это понятно чисто психологически: кому понравится обсуждать такие темы? С другой, это неудивительно ни на миг: все привыкли к ее молчанию и любви к предельно документализированным отношениям. Хочешь что-то выяснить - отправляй официальный запрос за семью печатями и жди месяц. Но в данном случае, вероятно, так уже не получится.

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Если Наталья Владимировна молчит, то люди, причастные к теме памятников, - среда архитекторов, общественников-градозащитников, искусствоведов - бурлят от шока, замешанного на тревоге и смутных ожиданиях. Многие считают, что Наталья Тихомирова просто не «потянула» ответственный пост: в регионе, где насчитывается около 4,5 тысяч памятников культуры (причем многие из них - в плачевном состоянии), должность председателя комитета охраны этих самых памятников, скорее, непосильная ноша, нежели приятная обязанность.

При этом, говоря о несовпадении человека и должности, люди, знакомые с ситуацией, отмечают, что Наталья Тихомирова - прекрасный специалист в своей области, талантливый ученый. Напомним, она окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет по специальности промышленное и гражданское строительство, квалификация - инженер-строитель. В 2015 году окончила московский институт искусства реставрации по специальности эксперт-менеджер объектов культурного наследия. В 2018 году - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по направлению архитектура, архитектор-реставратор.

Но должность чиновника в наши дни предполагает не только кропотливую работу во вверенной сфере, но и выстраивание открытого диалога с общественностью. Между тем, даже официальные структуры характеризовали (с гордостью или с недоумением - не совсем понятно) Наталью Тихомирову «одним из самых закрытых чиновников администрации Псковской области».

Нежелание идти на контакт поначалу вызывало недоумение у градозащитников (прежде проблем в общении с представителями комитета у них не возникало), затем начало откровенно раздражать. Если памятник рушится на глазах - как это было, допустим, с Гремячей башней или домом по улице Герцена, - надо срочно реагировать, придавать ситуации резонанс, считали по старинке неравнодушные псковичи. А здесь - тишина. Если не тишина - то информация, вытянутая чуть ли не клещами, через стопяццот согласований. Забюрократизированность всех процессов доходила порой до смешного: ответы на запросы приходили тогда, когда проблема уже зарастала мхом. По мнению многих, это создавало ненужные препоны в деле защиты памятников.

Особенно ярко великое противостояние «Комитет - общественность» выразилось в истории с псковскими памятниками ЮНЕСКО. «Что будем делать? Чем мы можем помочь? Где туристические маршруты? Почему таблички неправильные?» - восклицали псковичи в порыве энтузиазма. Однако в ответ - только цифры законов и ссылки на указы.

«Нам нужно объединить усилия! Давайте создадим координационную группу при губернаторе!» - предлагали горящие светлой идеей общественники, резонно напоминая, что памятники, вошедшие в ЮНЕСКО, находятся на пересечении интересов культуры, туризма и собственников - музея и в большей степени Псковской епархии (ей принадлежат 9 из 10 объектов).

В плюс теперь уже экс-председателю комитета по охране памятников сработал как раз налаженный диалог с митрополией: Наталье Владимировне удалось найти общий язык с древлехранителем Псковской епархии, наместником Спасо-Преображенского Мирожского монастыря иеромонахом Серафимом (Козулиным), который, впрочем, также на днях утратил свою должность древлехранителя (совпадение? возможно).

С остальными - не сложилось: несмотря на все предложения, выступления и акты гражданского повиновения общественников, председатель комитета внешне сохраняла невозмутимое спокойствие. Заседания Общественного совета при комитете превращались в некий церемониал, невероятно увлекательный, вероятно, для какого-нибудь психолога, но чрезвычайно сложный и неконструктивный для решения конкретных задач. Рассказывали, что и в самом комитете подчиненные не всегда были довольны политикой и манерой общения председателя. Не беремся оценивать слухи: кто же за чашкой офисного капучино не ругает своих руководителей, коря их за высокомерие и нежелание брать на себя ответственность за серьезные решения?

А в комитете охраны памятников что ни день - то серьезные решения! На носу еще и строительство парка «Россия - моя история» со всеми вытекающими, и реставрационные работы на 12 млрд... Пожалуй, можно только посочувствовать преемнику Натальи Тихомировой, которому достанется такое расстрельное хозяйство. Одно можно сказать точно: по-тихому здесь не получится. Не дадут.

Елена Никитина