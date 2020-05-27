Культура

Библиотека разработала программу по организации летнего досуга для детей Псковской области

В июне-августе Централизованная библиотечная система Пскова подготовила программу по организации досуга и полезной занятости детей в летний период «Лето книжного цвета». В этом году в условиях режима ограничения - акцент сделан на дистанционные мероприятия: виртуальные путешествия, выставки, обзоры, сетевые акции, конкурсы в онлайн-формате.

Организация летнего отдыха детей и подростков – традиционное направление деятельности библиотек, которому Централизованная библиотечная система Пскова уделяет особое внимание. «Важно, чтобы летом ребята были заняты полезным делом, а библиотеки помогут в организации содержательного досуга в период летних каникул», - рассказали в библиотеке.

Для удобства участников библиотекой подготовлена специальная летняя страница на официальном сайте ЦБС Пскова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦБС Пскова, для детей и подростков подготовлена насыщенная программа: игры, викторины, громкие чтения, акции, квесты, виртуальные путешествия, флэш-мобы, экскурсии, встречи с интересными людьми, информационные часы, дни журналов, недели, дни информации, книжные выставки, которые позволят сделать досуг не только интересным, но и полезным. Ключевыми темами мероприятий являются знаменательные и литературные даты календаря, актуальные события в жизни России и Псковской области. Уделяется внимание гражданско-патриотической тематике, экологии, краеведению.

С программой летних чтений можно ознакомиться по ссылке.