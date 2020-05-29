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Культура

На сохранение памятников в Псковской области выделено 1,35 млрд рублей

29.05.2020 10:43|ПсковКомментариев: 0

Опубликован перечень памятников истории и культуры Псковской области, работы по сохранению которых предусмотрены за счет субсидии из федерального бюджета. Документ размещен на сайте по мониторингу госзатрат.

Соглашение на ее предоставление заключено между Минкультуры и АНО «Возрождение объектов культурного наследия». На 2020 год сумма составляет 1 млрд 350 млн рублей.

В перечень объектов культурного наследия, источником финансового обеспечения реставрации которых является субсидия вошли:

Ансамбль Псково-Печерского монастыря, XIV-XX вв., г. Печоры, ул. Международная, д. 5. Всего 19 объектов: Успенская и Покровская церкви (1473, 1758 г.), Собор Михаила Архангела (1827 г.), Сретенская церковь (1870 г.), Благовещенская церковь (1541 г), Лазаревская церковь (1800 г.), Церковь Николы Вратаря (1565 г.), Большая звонница (V в., 1540 г.), Ризница XVI-XVII вв., Башня Святых ворот XVII, XVIII в., Башня Никольская XVI в., Башня Нижних решеток XVI в., Благовещенская башня XVI в., Башня Изборская, с воротами XVI - XVI вв., Башня Тарарыгина XVI в., Башня Верхних решеток XVI в., Башня Тайловская XVI в., Башня Тюремная XVI в., Стены XVI в.

Планируются мероприятия по укреплению внутренних склонов «Богом зданных пещер», «Керамиды в пещере Псково-Печерского монастыря» (XVI-XVIII вв.), приспособление овощных пещер под храм.

Гостиница Псково-Печерского монастыря, 1893 г., г. Печоры, ул. Международная, д. 3;

«Дом-особняк», 1930 г., г. Печоры, ул. Подгорная, д. 6;

- Троицкий кафедральный собор, 1830 г., г. Псков, Кремль, д. 3;

- Церковь Одигитрия (Введения) на Печерском подворье, XVI-XVII вв., г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 12;

- Подворье Псково-Печерского монастыря. Архиерейский дом, 1881 г., г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 10;

- Подворье Псково-Печерского монастыря. Надвратный корпус, 1906 г., г. Псков, ул. Профсоюзная, д. 10;

- «Здание семинарии», первая половина XVIII - начало XX вв., г. Псков, ул. Советская, д. 21

- Ансамбль Снетогорского монастыря, г. Псков, ул. Снятная Гора, д. 1;

В составе семь объектов: Собор Рождества Богородицы» XVI в., Церковь Николая Чудотворца XVI-XVII вв., монастырские здания XVII-XVIII вв., каменные ворота монастыря» XVII в., остатки нижней части колокольни XVI в., каменная ограда монастыря с башней на берегу реки Великой и часовня XIX в., часовня близ Снятной горы XVIII в.

- Ансамбль Спасо-Мирожского монастыря, г. Псков, Мирожский монастырь, д. 1, д. 3. Речь идет о Преображенском соборе XII в., Стефановской церкви XVII в.

Теги: #реставрация #Минкульт #объект культурного наследия
Источник: Псковская Лента Новостей
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