Культура

Первый этап реставрационных работ завершен на уникальном памятнике раннего классицизма в Порховском районе

Фото: https://www.instagram.com/gknpskov/?hl=ru

На текущей неделе завершился первый этап комплексных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Бельско-Устьевская церковь», XIX в. («Церковь Вознесения»), расположенного в д. Бельское Устье Порховского района.

Как сообщается на Инстаграм-странице комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, в состав комиссии по приемке работ вошли представители заказчика ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», сотрудники Комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, организации подрядчика, а также специалисты, осуществляющие авторский надзор и научное руководство.

Работы на Бельско-Устьевской церкви начались в 2017 году. Финансирование работ осуществляется из средств федерального бюджета в рамках реализации государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.

На сегодняшний день завершены работы по реставрации кровельного покрытия, произведена полная переборка и выборочная замена элементов стропильной системы с восстановлением исторической конструктивной схемы. Выполнены работы по реставрации и кирпичной кладки, с инъектированием трещин, по завершении которых выполнено усиление основания купола ротонды. На главном куполе по архивным фотографиям воссозданы декоративные картуши. Кроме того, для возможности начала частичной эксплуатации объекта выполнены реставрационные работы в южном приделе.

«Церковь Вознесения» – это уникальный памятник архитектуры, один из редких примеров раннего классицизма с отдельными чертами барокко в провинции, возведена в 1796 году в имении полковника А.О.Кожина. В Псковской области это самый большой вотчинный храм XVIII в., не имеющий аналогов.