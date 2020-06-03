Культура

С иконой Троицы Новозаветной знакомит своих виртуальных посетителей музей-заповедник «Михайловское»

Сегодня, 7 июня, в день, когда православные христиане отмечают один из главных церковных праздников — День Святой Троицы, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» представляет одну из самых ценных меморий из своей коллекции. Это фамильная реликвия рода Пушкиных, икона «Троица Новозаветная».

Икона «Троица Новозаветная» из собрания музея-заповедника «Михайловское»

Созданный не позднее 1796 года, этот образ, вероятно, был передан будущему отцу поэта, Сергею Львовичу Пушкину накануне его венчания с Надеждой Осиповной или поручителем жениха, Павлом Малиновским, или братом Сергея Львовича — поэтом Василием Львовичем, — говорит главный хранитель музейных фондов Пушкинского Заповедника Дарья Плотникова. В октябре 1843 года этой иконой Сергей Львович Пушкин благословил на брак своего младшего сына, Льва.

Запись на обороте иконы сделана орешковыми чернилами. Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В 13-минутный ролик уместился подробный рассказ об этой иконе, поступившей в коллекцию музея-заповедника в 1965 году и размещённой в главной экспозиции в господском доме в музее-усадьбе «Михайловское — в комнате родителей поэта. Дарья Сергеевна напоминает своим слушателям и о семейной истории Льва Пушкина и Елизаветы Загряжской. А затем подробно останавливается на описании самого образа: говорит о клеймах на окладе, о композиции, в центре которой размещён серебристый шар — символ Вселенной, а по обе стороны его, на клубящихся облаках, восседают Саваоф и Иисус, и Святой Дух, изображенный иконописцем в виде голубя, парит над ними.

Доступ к видео-презентации Троицкой иконы из собрания музея-заповедника «Михайловское» будет открыт на официальной странице Пушкинского заповедника «ВКонтакте» в 16.00

А уже сейчас интернет-посетители «виртуального заповедника» смогут побывать на подробной, более чем 48-минутной экскурсии по Святогорскому Свято-Успенскому монастырю, у главного храма которого находится некрополь Ганнибалов и Пушкиных, могила поэта. Рассказывают об обители руководитель отдела краеведения, истории и археологии Пушкинского заповедника Андрей Васильев и игумен Святогорского монастыря отец Василий. Адрес видео в сети: https://www.youtube.com/watch?v=phhYZUGNImw.

Напомним, что сейчас, в дни неблагоприятной эпидемиологической ситуации, когда в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации музей-заповедник был вынужден вплоть до особого распоряжения приостановить приём туристов и проведение массовых мероприятий, учреждение остаётся на связи с потенциальными посетителями, друзьями, коллегами. Активно, разнообразными по характеру и адресной направленности материалами обновляются страницы в социальных сетях. А на музейном сайте работает раздел «Виртуальный Пушкинский заповедник», который объединил в себе экскурсии и интернет-прогулки по мемориальным усадьбам, постоянным экспозициям и сменным выставкам, видеозаписи творческих встреч, фото- и видеозарисовки, фильмы о жизни «Михайловского», различные развлекательные и образовательные проекты.