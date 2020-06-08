Культура

Книгу «Крестоносцы и Русь» презентуют в Пскове

В преддверии Дня России, 11 июня, в 13.00 в центральной городской библиотеке Пскова состоится презентация книги «Крестоносцы и Русь» Веры Матузовой и Евгении Назаровой. Книга вышла в московском издательстве «Пальмир» к 800-летию святого благоверного великого князя Александра Невского, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

На презентации состоится встреча с директором издательства «Пальмир» Владимиром Потресовым, который возглавляет «Музей Ледового побоища» в Самолве на Чудском озере. Презентация пройдет в режиме online.

Это издание книги вышло в 2020 году при финансовой поддержке учредителя частного учреждения культуры «Музей Ледового побоища». Книга подготовлена совместно с институтом всеобщей истории РАН, утверждена к изданию ученым советом института и продолжает серию «Древнейшие источники по истории Восточной Европы».

Эта книга является вторым, дополненным и исправленным вариантом издания. Первое вышло в свет в 2002 году и вскоре стало библиографической редкостью: к моменту появления нынешнего издания цена первой книги «Крестоносцы и Русь» на вторичном рынке доходила до величины, делающей ее приобретение невозможным не только студентам исторических факультетов, но и профессуре.

По словам авторов, приступая более двадцати лет назад к работе над выбранной темой «Крестоносцы и Русь», они ставили своей первостепенной задачей систематизацию отечественных и зарубежных источников, которые в совокупности могли бы создать объективную картину событий далекого прошлого.

Издание состоит из двух частей. В первой, «Крестоносцы на Востоке Балтики», представлены оригиналы и переводы фрагментов текстов «Хроники Ливонии» Генриха, Ливонской «Старшей» рифмованной хроники, актовые документы, а также отрывки из Новгородской летописи и «Жития Александра Невского». Во вторую часть «Крестоносцы и Галицко-Волынская Русь» вошли актовые документы (папские буллы и другое) на языке оригинала и в переводе. В нынешнем издании авторы учли некоторые замечания и уточнения коллег, отмеченные по первому изданию, а в комментарии включили работы, опубликованные в последние двадцать лет в России и за рубежом.