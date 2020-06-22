Культура

Владимир Путин вручил Госпремию Валентину Курбатову

Президент России Владимир Путин вручил Госпремию псковичу, писателю, литературоведу и литературному критику Валентину Курбатову. Торжественная церемония вручения премии состоялась сегодня, 24 июня, в Большом Кремлевском дворце.

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Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения, которое в этом году увеличилось до 10 млн рублей, лауреатам вручается диплом, почетный знак, а также фрачный знак.

В своем вступительном слове президент России отметил заслуги каждого из лауреатов Госпремии. Подчеркивая значимость заслуг Валентина Курбатова, он отметил, что в его трудах нашло отражение творчество таких известных писателей, как Валентин Распутин, Виктор Астафьев, Михаил Пришвин, а лекции охватывают философию, литературу, философию, музыку, живопись и тесно увязаны с историей.

Всех лауреатов Госпремии Владимир Путин поблагодарил за значимые для страны достижения, за добрые дела, нацеленные на созидание, за стремление к совершенству во всем и пожелал работать во имя общей цели — для счастья и благополучия людей, для процветания страны, и чтоб все проекты и начинания были успешными».

Получив награду из рук президента Валентин Курбатов отметил: «Какой сегодня благословенный, распахнутый день, осененный тенью Великой Отечественной войны и светом Победы, поэтому вспоминаются старшие товарищи, учителя, которые закладывали духовные основы и стали славной историей и классикой русской литературы, высокой публицистики, музееведения и великой русской музыки». В их числе Валентин Курбатов отметил и хранителя Пушкинского заповедника Семена Гейченко.

Валентин Курбатов живет в Пскове с 1962 года. Долгие годы он работал в местных периодических изданиях - корректором, затем литературным сотрудником. В 1972 году поступил на факультет киноведения ВГИКа, который окончил с отличием в 1972 году. С этого времени начал писать рецензии и статьи, вести активную литературную деятельность. На сегодня Валентин Яковлевич входит в состав жюри ряда литературных конкурсов и премий, среди которых - престижная премия «Ясная Поляна». Член редколлегий журналов «Литературная учеба», «Русская провинция», «Роман-газета», редсовета журнала «Роман-газета XXI век», общественного совета журнала «Москва». Является членом президентского Совета по культуре.

Валентин Курбатов — лауреат многих литературных премий, среди которых Новая Пушкинская премия, Патриаршая литературная премия; кавалер Ордена Дружбы за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность. Он является автором ряда книг, ставших искусствоведческой классикой, а также многих работ публицистического и мемуарного толка. Среди работ Валентина Курбатова - труды о классиках советской литературы и отечественного искусства: «Виктор Астафьев: Литературный портрет» (1977), «Михаил Пришвин: Жизнеописание идеи» (1986), «Юрий Селиверстов: судьба мысли и мысль судьбы» (1998), «Валентин Распутин: Личность и творчество» (1992), «Батюшки мои («Вниду в дом Твой»)» (2013), «Домовой: Семён Степанович Гейченко: письма и рассказы». Последняя из перечисленных, в частности, выдержала несколько переизданий.

С С.С. Гейченко и шире - с Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское», а также с его нынешним, сменившим легендарного «Домового» руководителем Георгием Василевичем Валентина Курбатова связывают крепкая дружба и плодотворное сотрудничество. Не случайно Пушкинский заповедник оказался, в числе первых, поздравивших псковского мастера с заслуженной наградой и пожелавших Валентину Курбатову дальнейших творческих успехов и свершений. К этим поздравлениям и пожеланиям присоединяется и редакция Псковской Ленты Новостей.