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Культура

С директором Пустошкинского центра культуры досрочно расторгли трудовой договор

25.06.2020 11:29|ПсковКомментариев: 0

С директором Пустошкинского районного центра культуры Татьяной Александровой досрочно расторгли трудовой договор. Соответствующее распоряжение 23 июня подписала глава района Светлана Василькова. Обязанности руководителя возложены на заместителя директора по библиотечной работе Наталью Гусарову, пишет газета «Вперед».

Эту информацию в интервью Псковской Ленте Новостей подтвердила и сама Татьяна Александрова — работник культуры с 42-летним стажем. Ее трудовой договор должен был закончиться через год - 30 июня 2021 года. По мнению Татьяны Александровой, глава района приняла решение о ее досрочном увольнении из-за личной неприязни, а также из-за того, что она отказалась исполнять ее распоряжение по сокращению численности сотрудников центра культуры.

«Я не выполнила распоряжение по сокращению численности, поскольку посчитала это неразумным на данном этапе. А Светлана Романовна больше экономист, она далека от сферы культуры», - пояснила экс-директор учреждения.

«Не так надо было расставаться... Для меня это было очень больно, неприятно, но это можно пережить. Я не ждала благодарности от Светланы Васильковой за 42 года работы в сфере культуры, но она меня даже не вызвала к себе, чтобы лично сказать о расторжении трудового договора, а сделала это через своего заместителя Андрея Иванова. Ему было очень неудобно. Извинялся за то, что ему выпала такая нехорошая миссия», - добавила Татьяна Александрова.

По информации газеты, замглавы районной администрации Андрей Иванов ранее сделал заявление о предстоящих «глобальных сокращениях» в сфере культуры района. Глава муниципалитета Светлана Василькова пояснила, что «объем финансирования, выделяемого в этом году на районную культуру, снизился», и что «это обусловлено утвержденной администрацией Псковской области системой нормативно-подушевого расчета для финансирования социальной сферы». В связи с возникшей ситуацией сотрудники центра культуры написали открытое письмо губернатору.

В региональной администрации инициативе районных властей удивились. «Мы считаем недопустимым дальнейшее сокращение штатной численности работников Пустошкинского районного центра культуры», - заявил заместитель председателя регионального комитета по культуре Владимир Куприн. По его словам, «при возникновении каких-либо сложных вопросов руководители муниципальных образований региона решают их в рабочем порядке с курирующими сферу заместителями губернатора, профильными областными комитетами, финансовым управлением». Однако «в данной ситуации, по вопросу недостающих средств в сфере культуры Пустошкинского района обращений от главы администрации муниципалитета не последовало ни при формировании бюджета на 2020 год, ни в настоящий момент».

Теги: #пустошкинский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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