 
Культура

День молодёжи в Локне отметят рок-концертом

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В Локне отметят День молодёжи 28 июня. Об этом пишет глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в мессенджере «Макс».

Афиша: Иван Белугин «Макс»

«В этот день мы обязательно скажем слова благодарности самым активным, инициативным и неравнодушным молодым людям Локнянского округа. Тем, кто участвует в жизни поселка и округа, предлагает идеи, помогает, развивается сам и вдохновляет других», - пишет глава округа.

На сцене выступят музыкальные команды из Пскова и Великих Лук. Специальными гостями праздника станут рок-группа «Октябрьский проспект», ансамбль современного танца Bounce и лауреат международных конкурсов эстрадного вокала Дарья Кузнецова.

«Отдельно прошу гостей праздника быть внимательными. На стадионе "Колос" сейчас идут ремонтные работы, у ворот в парк насыпан строительный песок. Пожалуйста, обходите этот участок по дорожке справа или заходите в парк со стороны каруселей», - отметил Иван Белугин.

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Пресс-портреты

Белугин Иван Дмитриевич

Белугин Иван Дмитриевич

Глава Локнянского муниципального округа Псковской области.

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