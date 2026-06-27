В Кремле состоялось открытие фестиваля «Довмонт Псковский»

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» начал работу в Псковском кремле 27 июня в 11:00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Псковский музей-заповедник, Псковский молодежный центр и клуб «Орден» организуют мероприятие в рамках проекта «Крепость земли Псковской» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Псковского отделения Российского военно-исторического общества. В год юбилея музея гости посещают фестиваль бесплатно.

С приветственной речью выступила директор музея Светлана Мельникова.

«Невозможно представить, что в городе, который славится своим мужеством, не было фестиваля, посвящённого князю Довмонту. Я хочу вам сказать, что буквально вчера в Приказной палате был выставлен должным образом меч князя Довмонта. И впервые этот меч упоминался во время битвы с ливонцами в 1268 году. И после этого меч становится символом вокняжения на Псковский престол. Потому что псковичи всегда знали: они рождены для того, чтобы защищать Святую Русь. Главным призом нашего сегодняшнего турнира традиционно будет хрустальная копия меча князя Довмонта. Эта копия делается в русском стиле, в городе Гусь-Хрустальный, на заводе, который работает с 1925 года. Участники, пусть этот юбилейный, замечательный фестиваль останется особенным, памятным днём в вашей жизни. Я очень надеюсь, что все гости, которые к нам пришли, этот день не забудут и проведут его сегодня с нами, с пользой и с удовольствием», - сказала она.

Местные и иногородние клубы реконструкторов принимают участие в празднике и показывают средневековые ремесла во всем их многообразии: от ткацкого мастерства до ювелирного дела, от кулинарии до традиционных танцев. Мастера проводят мастер-классы по росписи щитов и кузнечному делу. Гости слушают средневековую музыку, посещают ярмарку и площадки для детей и взрослых. Театр боевой хореографии показывает гостям свое шоу: богатыри демонстрируют постановки и проводят турниры. Поединки воинов за право обладать главным призом — хрустальным мечом князя Довмонта (вернее, его копией) — становятся самой зрелищной частью фестиваля.

Псковский музей-заповедник также проводит на территории древнего Кремля игру-поиск и приглашает гостей принять участие: надо найти запрятанные три статуэтки великого князя. Участники получат свой приз после концерта в конце фестиваля.

В фестивале принимают участие клубы, такие как:

Псковский клуб «Орден» (руководитель Игорь Бухаров) реконструирует военную культуру Руси, Золотой Орды и Западной Европы XIII—XVI веков.

Новгородский историко-этнографический клуб «Рать» (руководитель Семён Егерёв) занимается реконструкцией быта, доспеха и оружия Руси XIII—XVI веков и организует фестиваль «Собор ратных дружин».

Клуб «Псковский Двор» (командир Станислав Масалёв) реконструирует Псковское ополчение XVI века и войско Дерптского епископства XIII века.

«Смоленский полк» (руководитель Алексей Кочешков) показывает культуру Западной Руси, Литвы и Польши, а также эпоху нормандского завоевания АнглииТверской клуб «Феникс» (лидер Константин Рейхмай) реконструирует быт немецких колонистов XIII века в Прибалтике.

Клуб «Синяя Ладога» (капитан Андрей Попков) работает над реконструкцией XI—XII и XIII—XIV веков.

Псковский клуб «Усадьба» (руководитель Максим Колпаков) воссоздает материальную и духовную культуру славянского, скандинавского и финно-угорского населения Пскова X—XI веков.

Члены клубов снимаются в научно-популярных фильмах и образовательных передачах, а в 2023 году жюри признало один из клубов лучшим на фестивале «Куликово поле».

Организаторы посвящают фестиваль 760-летию начала княжения Довмонта-Тимофея в Пскове. Историки знают Довмонта как «великого воина и ревнителя веры христианской». Летописные записи и «Сказание о Довмонте» рассказывают о его происхождении из литовских князей, родстве с Миндовгом и владении Нальшанским уделом. В 1263 году Довмонт вместе с жемайтийским князем Тройнатом участвует в заговоре против великого князя Миндовга по политическим или личным причинам. В 1266 году князь покидает Литву и прибывает в Псков со своей дружиной. Псковичи принимают его, он крестится под именем Тимофей и становится князем. Довмонт женится на Марии, внучке Александра Невского, и у них рождается сын Давид, который становится Гродненским князем и сподвижником Гедимина. Князь умирает 20 мая 1299 года после битвы с ливонскими рыцарями.