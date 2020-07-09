Культура

Большую выставку к годовщине освобождения Пушкиногорского района открыли в «Михайловском»

Сегодня, в годовщину освобождения Пушкиногорского района от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» открыли большую выставку «В лиловой дымке русские просторы…».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию вошли фотографии, документы, произведения изобразительного (живопись и графика), декоративно-прикладного и медальерного искусства, книжные издания из фондов Пушкинского Заповедника, а также из частных собраний - всего порядка ста экспонатов. «Хронологические рамки» выставки - период с 12 июля 1944 года, дня освобождения района, до 1949 года, когда, к 150-летию со дня рождения Пушкина, в основном был завершен процесс восстановления заповедника, были открыты Дом-музей поэта в Михайловском и Святогорский монастырь-музей.



Аршак Михранян. Развалины дома-музея в селе Михайловском. Из собрания Пушкинского Заповедника.

Многие экспонаты выставки снабжены подробными пояснительными текстами. Среди них - цитаты из акта Чрезвычайной Государственной комиссии воспоминания фронтовых кинооператоров и военкоров, увидевших разоренное Михайловское; записки бойцов инженерно-саперного батальона, проводивших разминирование могилы поэта и некрополя Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском монастыре; биографические справки о сотрудниках музея - участниках Великой Отечественной и так далее.



А.Н. Грибовский. Развалины домика няни в Михайловском. Фотонегафонд Пушкинского Заповедника.

Названием выставки стала строка из стихотворения лейтенанта М. Останина: «В лиловой дымке русские просторы, / Плывут над нами облака, / Родные с детства Пушкинские Горы / Мы узнаем с тобой издалека. / Усадьба, парк, великая могила / Сейчас еще во вражеском кольце. / Но вся стихов пленительная сила / Живет в готовом к подвигу бойце». Написанное накануне освобождения поселка, это стихотворение было опубликовано летом 1944 года в газете 22-ой армии «Вперед за Родину!».

Как уточнили в музее, традиционного торжественного открытия выставочного проекта, подготовленного в рамках празднования 75-летия Великой Победы», не предусмотрено: в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе еще не снят запрет на проведение массовых мероприятий. Однако с соблюдением всех предписанных ограничений (масочный режим, нахождение не более пяти человек в выставочном зале одновременно, проч.) экспозиция доступна для посетителей - жителей и гостей Святогорья. Развернута она в выставочном зале первого этажа в музейном Научно-культурном центре (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).