Культура

Выставка «Ежедневная вечность» открылась в Пскове

В Центральной городской библиотеке Пскова на улице Конной открылась выставка старинных фотографий псковских храмов, памятников Всемирного наследия – «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО». Экспозиция приурочена к 75-летию образования ЮНЕСКО и годовщине решения о внесении десяти храмов псковской архитектурной школы в Основной список Всемирного наследия, сообщили Псковской Ленте Новостей в городской библиотеке.

В экспозиции представлено 14 фоторабот в авторской печати известного советского фотографа, художника и путешественника Александра Потресова. Они были сделаны в 1959-1960-х годах.

«Отец очень любил Новгород, пока не увидел Псков. Впервые он приехал в Псков с экспедицией Академии наук СССР по уточнению места Ледового побоища в 1959 году и был поражен уникальностью псковского зодчества. Вся псковская фотолетопись Александра Потресова – это гимн городу, его святыням и древностям, храмам, соборам, монастырям, которые теперь является всемирным наследием», - сказал писатель Владимир Потресов, организатор выставки.

На снимках, сделанных Александром Потресовым, Псков представлен таким, каким его любили Елена Морозкина, Борис Скобельцын, Юрий Спегальский.

Выставка продлится до 1 сентября, она ежедневно доступна для всех посетителей библиотеки, которые обращаются по предварительной записи, при условии соблюдении масочного режима.